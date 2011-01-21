Минюст зарегистрировал постановление о повышении тарифов на электроэнергию

Министерство юстиции Украины зарегистрировало постановление Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ), которым с 1 февраля текущего года вводятся повышенные тарифы на электроэнергию для бытовых абонентов, потребляющих электроэнергию свыше установленных регулятором лимитов.

Постановление НКРЭ от 13 января №8 зарегистрировано Минюстом 17 января и опубликовано сегодня в официальном печатном органе правительства «Урядовий кур’єр».

Как сообщал УНИАН, 13 января т.г. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики приняла решение о повышении тарифов на электроэнергию для бытовых абонентов на 30% с 1 февраля при превышении лимита потребления 150/250 кВт.

НКРЭ повысила цены на электроэнергию для населения, потребляющего свыше 150 кВт/ч, на 30% с 1 февраля т.г.

В частности, тариф для абонентов, не использующих электроплиты и электроустановки для обогрева, проживающих в городах, с февраля возрастет на 30% – до 31,67 копеек за кВт/ч (с НДС); тариф для сельского населения, не использующего электроплиты и электроустановки для обогрева, также возрастет на 30% – до 29,25 копеек за кВт/ч (с НДС).

Также регулятор повысил стоимость электроэнергии для категории бытовых абонентов, использующих электроплиты и электроустановки для обогрева. С 1 февраля эта категория потребителей будет платить больше на 30% – 24,34 копейки за кВт/ч (с НДС). При этом для данной группы потребителей порог потребления, при котором будет насчитываться новый тариф, будет составлять 250 кВт/ч ежемесячно.

Своим решением комиссия предусмотрела, что повышенные тарифы будут применяться только к тем объемам электроэнергии, которые бытовой потребитель потребил сверх установленных лимитов (150 и 250 кВт/ч соответственно).

Кроме того, своим решением комиссия предусмотрела, что оно не распространяется на ряд льготных категорий потребителей. В частности, на жителей многоквартирных домов негазифицированных населенных пунктов, а также населенных пунктов, в которых отсутствует централизованное теплоснабжение; на жителей общежитий семейного типа, на многодетные семьи (воспитывающие от трех и более детей) и семьи, в которых воспитываются приемные дети, а также на семьи, содержащие дома семейного типа для сирот. Для этих категорий потребителей тарифы останутся на прежнем уровне вне зависимости от объемов потребления.