В Киеве стоимость офисных помещений в декабре выросла до 2052 долл./кв. м

В Киеве в декабре 2010 года средняя стоимость офисных помещений выросла на 0,74% по сравнению с ноябрем 2010 года – до 2052,42 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в группе компаний «Траектория» (Киев).

Согласно сообщению, в декабре предварительных договоров по покупке помещений было подписано меньше, чем в ноябре, а вот самих операций по купле-продаже коммерческих объектов было больше на 12,7%.

Наибольший рост цен был зафиксирован в Голосеевском (+2,07%) и Днепровском районах (+2,75%).

По данным компании, средняя стоимость квадратного метра офисной недвижимости в центре города составила 6658 долл., в Голосеевском районе – 1504,33 долл., Дарницком – 1100,33 долл., Деснянском – 1100,67 долл., Днепровском – 1101,33 долл., Оболонском – 1850,33 долл., Печерском – 2406,33 долл., Подольском – 1688,33 долл., Святошинском – 1399 долл., Соломенском – 1462 долл., Шевченковском – 2306 долл.

Справка УНИАН. Группа компаний «Траектория» (Киев) работает на рынке недвижимости Украины с 2002 года. В 2005 году компания вошла в Украинскую риелторскую группу.