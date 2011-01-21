В Киеве стоимость торговых помещений в декабре выросла до 2230 долл./кв. м

В Киеве средняя стоимость торговых помещений в декабре 2010 года выросла на 0,23% по сравнению с ноябрем 2010 г. – до 2230,85 долл. за 1 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в группе компаний «Траектория» (г. Киев).

Согласно сообщению, в декабре больше всего увеличилась стоимость торговых помещений в Голосеевском районе (на +1,39%), по остальным районам колебания были в пределах 1%.

По данным компании, в декабре средняя стоимость продажи квадратного метра торговых помещений в центре города составила 7534 долл., Глосеевском районе - 1570 долл., Дарницком - 1078 долл., Деснянском - 1052,33 долл., Днепровском - 1063,33 долл., Оболонском - 1911,67 долл., Печерском - 2781,33 долл., Подольском - 2117 долл., Святошинском - 1343 долл., Соломенском - 1471,67 долл., Шевченковском - 2617 долл.

Справка УНИАН. Группа компаний «Траектория» (г. Киев) работает на рынке недвижимости Украины с 2002 года. В 2005 году компания вошла в Украинскую риелторскую группу.