В Киеве стоимость аренды офисных помещений в декабре снизилась до 21,24 долл./кв. м

В Киеве средняя стоимость аренды офисных помещений в декабре 2010 г. снизилась на 0,17% по сравнению с ноябрем 2010 г. – до 21,24 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в группе компаний «Траектория» (г. Киев).

Согласно сообщению, больше всего цены снизились в Днепровском районе (-3,96%), в Соломенском (-3,90%) и в Шевченковском районе (-3,74%). Наибольшее повышение стоимости аренды офисов зафиксировано в Дарницком районе (+4,76%).

По данным компании, в декабре 2010 г. средняя стоимость аренды 1 кв. м офисных помещений в центре города составила 56 долл., Глосеевском районе – 18,33 долл., Дарницком – 10 долл., Деснянском – 9,67 долл., Днепровском - 10,33 долл., Оболонском – 17,67 долл., Печерском – 29,33 долл., Подольском – 26,33 долл., Святошинском – 16,67 долл., Соломенском – 15,33 долл., Шевченковском – 24 долл.

Справка УНИАН. Группа компаний «Траектория» (Киев) работает на рынке недвижимости Украины с 2002 года. В 2005 году компания вошла в Украинскую риелторскую группу.