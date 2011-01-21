Стоимость аренды торговых помещений в Киеве в декабре снизилась до 21,36 долл./кв. м

Средняя стоимость аренды торговых помещений в Киеве в декабре 2010 года снизилась на 0,28% по сравнению с ноябрем 2010 г. – до 21,36 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в группе компаний «Траектория» (г. Киев).

Согласно сообщению, больше всего стоимость аренды торговых помещений снизилась в Печерском районе (-4,38%), больше всего выросла - в Оболонском районе (+3,85%).

По данным компании, в декабре средняя стоимость аренды квадратного метра торговых помещений в центре столицы составила 59 долл., Голосеевском районе – 20 долл., Дарницком – 10,33 долл., Деснянском – 10 долл., Днепровском – 9,67 долл., Оболонском – 19,33 долл., Печерском – 27,33 долл., Подольском – 21,67 долл., Святошинском – 15,33 долл., Соломенском – 16,33 долл., Шевченковском – 26 долл.

Справка УНИАН. Группа компаний «Траектория» (г. Киев) работает на рынке недвижимости Украины с 2002 года. В 2005 году компания вошла в Украинскую риелторскую группу.