В Киеве возбуждено дело о незаконной вырубке 1 тыс. 200 деревьев и кустов

Прокуратура Деснянского района Киева возбудила уголовное дело по факту незаконной вырубки 1200 деревьев и кустов на пересечении улиц Красноткацкой и Красногвардейской.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, в ходе проверки установлено, что на пересечении указанных улиц на арендованной одним из обществ территории 8-9 января 2011 года незаконно вырублены 1200 деревьев и кустов при наличии моратория на удаление зеленых насаждений на объектах благоустройства столицы.

Уголовное дело возбуждено по факту превышения служебных полномочий должностными лицами общества.