Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ настаивает на создании Государственного фонда регионального развития.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на заседании Совета регионов, которое состоялось сегодня в Киеве.

«Я настаиваю на том, чтобы финансирование стратегических проектов регионального развития и межрегионального сотрудничества осуществлялось через отдельный фонд, название которого, Николай Янович, Государственный фонд регионального развития», - сказал Президент, выдвигая задачу по созданию этого фонда премьер-министру Николаю АЗАРОВУ.

В связи с этим глава государства привел пример Европейского Союза, где функционирует Европейский фонд регионального развития, финансирующий проекты по улучшению инфраструктуры в периферийных регионах Европы.

«Похожие функции должны быть возложены и на Государственный фонд регионального развития, а его деятельность - урегулирована отдельным законом», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он уточнил, что фонд будет отвечать за финансирование проектов локального развития, которые имеют стратегическое значение для страны, в том числе финансирование строительства дорог, энергетических и жилищно-коммунальных проектов и других объектов инфраструктуры.

Также в перечне заданий фонда Президент назвал инвестирование в создание рабочих мест, предоставление финансовой поддержки для предприятий малого и среднего бизнеса.