Янукович настаивает на создании Государственного фонда регионального развития
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ настаивает на создании Государственного фонда регионального развития.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на заседании Совета регионов, которое состоялось сегодня в Киеве.
«Я настаиваю на том, чтобы финансирование стратегических проектов регионального развития и межрегионального сотрудничества осуществлялось через отдельный фонд, название которого, Николай Янович, Государственный фонд регионального развития», - сказал Президент, выдвигая задачу по созданию этого фонда премьер-министру Николаю АЗАРОВУ.
В связи с этим глава государства привел пример Европейского Союза, где функционирует Европейский фонд регионального развития, финансирующий проекты по улучшению инфраструктуры в периферийных регионах Европы.
«Похожие функции должны быть возложены и на Государственный фонд регионального развития, а его деятельность - урегулирована отдельным законом», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.
Он уточнил, что фонд будет отвечать за финансирование проектов локального развития, которые имеют стратегическое значение для страны, в том числе финансирование строительства дорог, энергетических и жилищно-коммунальных проектов и других объектов инфраструктуры.
Также в перечне заданий фонда Президент назвал инвестирование в создание рабочих мест, предоставление финансовой поддержки для предприятий малого и среднего бизнеса.