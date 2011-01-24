Эксперты предостерегают власть от силового решения земельных вопросов в Крыму

Президент и директор Центра ближневосточных исследований Александр БОГОМОЛОВ и Игорь СЕМИВОЛОС предостерегают власть от силового решения земельных вопросов в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в Киеве, комментируя недавнее заявление лидера Меджлиса Мустафы ДЖЕМИЛЕВА относительно возможных “погромов” крымских татар, которые заняли землю.

Говоря о ситуации, которая складывается с землей на полуострове, И.СЕМИВОЛОС сказал: «Она (ситуация) достаточно угрожающая… Если власть начнет очень грубо вмешиваться в ситуацию, могут возникнуть проблемы».

По словам экспертов, они исследовали ситуацию, в частности с выделением и самозахватами земельных участков вокруг Симферополя, и пришли к выводу, что в этом вопросе переплетено немало интересов. В частности, как отметили эксперты, в земельных вопросах нет этнических конфликтов, а, в первую очередь, есть бизнес-конфликты отдельных бизнесовых групп. «Если бы речь шла лишь о гражданах, они быстро найдут общий язык», - считают эксперты. При этом они отметили, что конфликты возникают, в частности, из-за интересов бизнесменов, которыми освоены наибольшие площади на крымском полуострове, и именно они для решения своих вопросов работают через крымскую власть.

По убеждению экспертов, возникновению проблемной ситуации предшествовало то, что непосредственно вокруг Симферополя ни одна заявка от крымских татар на получение земельного участка не рассматривалась местной властью, более того, сама местная власть пытается стимулировать предоставление заявок от русскоязычного населения, отводя, таким образом, себя из-под удара путем столкновения интересов крымских татар и русскоязычного населения.

По убеждению А.БОГОМОЛОВА, этой ситуации сейчас не было бы, если бы вся земля, которая когда-то принадлежала местной власти, была распределена понятным способом.

В свою очередь И.СЕМИВОЛОС выразил убеждение, что «власть все же понимает последствия чрезмерного применения силы в решении существующей проблемы в Крыму».