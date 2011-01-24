В Кировограде прекращена выдача свидетельств права собственности на жилье
17:38, 24 января 2011Недвижимость
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В Кировограде временно прекращена выдача свидетельств, предоставляющих права собственности на жилье.
Об этом сообщается на официальном сайте Кировоградского городского совета.
По информации директора КП «Юрист» Надежды ЦУРКАН, это связано с изменениями в действующем законодательстве Украины.
По ее словам, на принятие необходимых решений, которые согласуют процедуру изготовления новых свидетельств с нормами законодательства, необходимо около 10 дней. Вопрос находится на личном контроле городского головы и будет решен на очередном заседании исполкома Кировоградского горсовета.
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