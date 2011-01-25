В Ивано-Франковской обл. количество обратившихся за субсидиями увеличилось почти в 2 раза

В Ивано-Франковской области в 2010 году количество семей, обратившихся за субсидиями на возмещение оплаты жилищно-коммунальных услуг, увеличилось почти в 2 раза, по сравнению с аналогичным показателем за 2009 г., – до 48,2 тыс. семей.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Ивано-Франковской области. Согласно предоставленной информации, средний размер субсидии на одну семью в декабре 2010 г. увеличился на 12%, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, и составлял 251 грн.

По количественному составу семей-получателей субсидий преобладают семьи из одного человека, в декабре их доля составила 46,4% от общего количества семей, которые получали субсидии.

В 2010 году назначены субсидии на возмещение оплаты жилищно-коммунальных услуг 38,1 тыс. семей, что составляет 79% от общего количества семей, которые обратились за субсидиями, из них в городских поселениях – 20,4 тыс., в сельской местности – 17,7 тыс. Сравнительно с 2009 годом, количество семей, которым назначены субсидии, увеличилось на 2,4 тыс. или на 39,8%.