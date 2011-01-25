В Тернополе с 1 февраля на 25% повысят тарифы на отопление

В Тернополе с 1 февраля на 25% вырастут тарифы на отопление.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял горисполком Тернополя. Решением предусмотрено, что двухставковый тариф на услугу по центральному отоплению, как и раньше, будет включать плату за присоединенную тепловую нагрузку – 1,3 грн./кв.м. (было 1,16 грн./кв.м., насчитывается ежемесячно на протяжении года) и плату за потребленную тепловую энергию. При отсутствии средств учета тепловой энергии стоимость будет составлять 4,89 грн./кв.м. (было 3,68 грн./кв.м.), при наличии средств учета тепловой энергии – 187,3 грн./1 Гкал (было 145,05 грн./1 Гкал).

Тарифы на услугу по снабжению горячей воды (со стоимостью воды, которая подогревается) за 1 куб.м. выросли с 12,59 грн. до 15,71, с 1 жителя в месяц – с 37,49 грн. до 41,28 грн.

В то же время, в КП «Тернопильмиськтеплокоммунэнерго» отметили, что с учетом повышения цены на природный газ, электроэнергию тарифы на услуги тепловиков должны были вырасти, по крайней мере, на 31%. В повышении тарифов на 25%, по данным предприятия ТКЭ, учтено повышение цены на газ на 41%, а не на 50%. Следовательно, новые тарифы для предприятия не будут рентабельными.

В последний раз тарифы на теплоснабжение и подачу горячей воды в Тернополе пересматривались в марте 2009 года.