В Черкассах на 5,5% подорожает плата за водоснабжение

На 5,5% подорожает водоснабжение и водоотвод для населения в Черкассах с 1 февраля.

Как сообщил корреспонденту УНИАН директора КП "Черкассыводоканал" Сергей ОВЧАРЕНКО, для тех, кто имеет счетчики, плата за водоснабжение и водоотвод поднимется с 3,66 грн./куб. м до 3,86 грн./куб. м на месяц. Для тех, у кого счетчика нет, плата за водоснабжение и водоотвод увеличится с 32,94 грн. за одного человека до 34,74 грн. за одного человека на месяц.

Тарифы для других категорий потребителей будет утверждать исполком Черкасского горсовета.