В Одессе повышают на 15% тариф за водоснабжение и водоотвод

С 1 февраля стоимость кубометра воды для населения Одессы возрастет до 2,52 грн., а водоотведения – до 1,59 грн. Иными словами, тариф на водоснабжение и водоотведение возрастет соответственно на 15 и 14 % и составит 4 грн.11 коп.

Такое заявление обнародовала пресс-секретарь одесского филиала "Инфоксводоканала" Елена МИЛОВА.

При отсутствии счетчика расчет стоимости воды для каждой квартиры будет производится по следующей схеме: суточная норма потребления воды на одного человека составляет 220 литров день - или 0,22 кубометра. Это число необходимо умножить на количество дней в месяце и на 4,116.

Е.МИЛОВА мотивировала повышение тарифов тем, что, согласно решению Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ), повышается цена на электроэнергию.

«Поскольку "Инфоксводоканал" поставляет воду в Одессу из райцентра Беляевка, соответственно возрастут и расходы на ее прокачку до потребителей», - подытожила представитель предприятия.