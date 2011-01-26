Стоимость жилья на первичном рынке Харькова снизилась на 11%

Средняя стоимость жилья на первичном рынке Харькова в 2010 году снизилась на 11,1% по сравнению с 2009 годом - до 7 466 грн./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе инвестиционно-строительной корпорации «Авантаж» (г. Харьков).

По данным службы маркетинга корпорации, на конец 2010 года стоимость жилья премиум-класса на первичном рынке Харькова составила 13 633 грн. за кв. м, бизнес-класса – 8 782 грн. за кв. м, эконом-класса – 5 508 грн. за кв. м.

При этом предложение первичного жилья в 2010 году выросло на 9,4% по сравнению с 2009 годом. По состоянию на январь 2011 года, общая площадь жилых домов, предложенных к продаже в Харькове, составляет 1 177,73 тыс. кв. м. Торг при покупке квартир на первичном рынке не превышал 5%.

Специалисты корпорации отметили, что рост предложения связан с появлением в Харькове новых жилых объектов: если в 2009 году застройщики не вывели на рынок ни один объект, то в 2010 г. компании предложили покупателям девять (1 таун-хаус, 2 дома бизнес- и 6 домов эконом-класса общей площадью 158 260 кв. м). При этом количество «замороженных» стройплощадок в 2010 году сократилось на 6,6%.

Однако кризисные явления на рынке строительства, по мнению экспертов, пока еще полностью не преодолены. В частности, при заявленных к вводу в эксплуатацию к декабрю 2010 года 15 жилых объектов, было сдано только два, а ввод остальных перенесен на начало 2011 года.

Справка УНИАН. Инвестиционно-строительная корпорация «Авантаж» осуществляет свою деятельность в четырех направлениях: девелопмент, строительство, инвестиционная деятельность и корпоративное управление предприятиями.