Программа по частичной компенсации кредитной ставки является не перспективной

В государственном Фонде содействия молодежному жилищному строительству считают, что программа по частичной компенсации кредитной ставки по кредитам, привлеченным молодыми семьями у коммерческих банков, является не перспективной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель правления фонда Леонид РИСУХИН на пресс-конференции в среду.

“По нашему мнению, это недостаточно эффективная программа. Она низкопрогнозируема... Эта программа на сегодня не рассматривается как перспективная”, - сказал Л.РИСУХИН.

При этом он отметил, что принципы этой программы имеют некоторые несоответствия с Бюджетным кодексом, а именно касательно той нормы кодекса, которая разрешает брать обязательства за счет бюджетных средств исключительно на бюджетный год.

По словам Л.РИСУХИНА, на реализацию программы частичной компенсации кредитной ставки в прошлом году из госбюджета было выделено 117,8 млн. грн., что позволило осуществить необходимое финансирование в 2010 году и уменьшить на 15% задолженность за 2009 год (с 62,7 до 52,9 млн. грн.).

Кроме того, он сообщил, что в целом за 2010 год по программам, которые выполняет фонд, была предоставлена государственная поддержка на приобретение жилья в объеме около 273 млн. грн. Всего введено в эксплуатацию 35 домов. Общее количество квартир – 2679, из которых 402 квартиры получили граждане – участники программ фонда.

Кроме того, по программе обеспечения молодежи жильем за счет льготного кредитования было выделено 36 млн. грн. из общего и специального фондов госбюджета. Кроме того, был привлечен 31 млн. грн. из местных бюджетов, а также 17 млн. грн. собственных средств фонда.

В 2010 году фонд в целом предоставил 297 кредитов молодым семьям.

По программе “Доступное жилье” в период с сентября прошлого года фактическое участие в программе приняли 45 строительных объектов в 18 регионах Украины. Господдержка по программе в 2010 году составила 71,3 млн. грн., было привлечено к программе 590 квартир. По программе уже сданы 12 домов.

По словам Л.РИСУХИНА, на 2011 год в госбюджете предусмотрено финансирование льготных молодежных кредитов на уровне 60 млн. грн., из местных бюджетов планируется привлечь около 40 млн. грн.

Уставный капитал фонда в текущем году будет увеличен на 31 млн. грн., за счет чего также будут предоставляться кредиты молодым семьям.

На программу частичной компенсации кредитов коммерческих банков запланировано 103 млн. грн., по программе “Доступное жилье” Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает выделить 332,7 млн. грн., и эти предложения сейчас находятся на рассмотрении в Минфине.

Ожидается, что в 2011 году фонд по всем программам государственной поддержки на приобретение жилья предоставит поддержку на сумму около 465 млн. грн.

Л.РУСУХИН также отметил, что в текущем году впервые в госбюджете предусмотрена возможность привлечения фондом небюджетных средств под госгарантии.

Справка УНИАН. Фонд содействия молодежному жилищному строительству работает по программе льготного кредитования строительства жилья молодым семьям, а также частичной компенсации кредитной ставки коммерческих банков. Программы фонда реализуются за средства государственного бюджета.

7 июля 2010 г. Кабмин передал Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству в сферу управления Минрегиона.