Киев готов ликвидировать незаконные строительства - Попов

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ заявляет, что город готов принимать решения не только о недопущении реализации проектов незаконных строительств, но и о ликвидации тех незаконных строительств, которые уже ведутся.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал сегодня в интервью журналистам на просьбу прокомментировать информацию своего заместителя Александра МАЗУРЧАКА о том, что в столице будут сносить сооружения, которые незаконно строятся, независимо от стадии их готовности.

“Есть список сооружений, которые мы сейчас изучаем с точки зрения определения нашей официальной позиции - позиции КГГА - относительно того или иного строительства. Я могу заявить о том, что мы такую работу завершим примерно через 2-3 недели, и эти проблемные вопросы будут проанализированы с основных точек зрения. Первое - это юридические основания для такого строительства, есть ли нарушение закона или нет, и второе – это решение архитектурно-строительного совета, который должен дать профессиональную оценку целесообразности строительства такого объекта”, - сказал А.ПОПОВ.

По его словам, эта работа практически на стадии завершения.

“Я абсолютно убежден, что у нас, к сожалению, будут случаи, когда мы будем принимать решение о ликвидации того или иного строительства, которое уже началось. “К сожалению” я говорю потому, что, к сожалению, есть нарушения действующего законодательства”, - отметил председатель КГГА.

Он пообещал после завершения анализа сделать официальное заявление для прессы относительно объектов скандальных строительств.

Справка УНИАН. А.МАЗУРЧАК 24 января сказал, что сносить незаконные строительства будут коммунальные службы, и город предполагает возвращать потраченные на эти работы средства после решения суда по обращениям относительно компенсации расходов застройщиками.