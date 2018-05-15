Кого и как будут "пенять" - хмельницкий вариант...

Вот-вот должны начать взимать пеню с граждан, имеющих долги за жилищно-коммунальные услуги. Презент 255 народных избранников, которые в конце прошлого года проголосовали за восстановление пени, "символичен" еще и тем, что приняло это решение большинство нардепов от политической силы, которая известна в стране лозунгом "Забота о каждом человеке". Какой социальный эффект будет иметь это решение, станет известно через несколько месяцев, когда украинцы получат на руки платежки с новыми тарифами на газ, электроэнергию и водоснабжение. Но уже сейчас понятно – закон приняли, а вопросы остались...

Старому закону – свежее дыхание

Очередная реформа правительства Азарова – не ноу-хау. Пеня существовала еще во времена СССР, никуда она не подевалась и с наступлением независимости. Тогда действовал закон, на основании которого предполагалось начисление пени в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежей. Однако с 1996 года был введен мораторий на штрафы, поскольку государство не выполняло обязательства по выплате заработной платы, пенсий, стипендий и т.п. Средства, взысканные в виде пени по расчетам за услуги ЖКХ, начиная с 1 октября 1995 г., зачислялись в будущие платежи за коммуналку.

Теперь документ 14-летней давности снова актуализирован. Против введения пени выступили два института: Главное научно-экспертное управление Верховной Рады и профсоюзы.

Первый акцентировал внимание на том, что проблема недалекого прошлого – долги по заработной плате, пенсиям, стипендиям – снова актуальна. "В этих условиях более целесообразным, на наш взгляд, является не общая отмена запрета на взыскание пени, как это предлагается правительством, а дифференциация ее применения. Считаем, что запрет на взыскание пени должен быть сохранен для лиц, в отношении которых имеется задолженность по заработной плате и других денежных выплатах. В то же время, для лиц, которым указанные выплаты осуществляются своевременно, она может быть отменена", - отметили в Главном научно-экспертном управлении ВР.

Кроме того, эксперты не видят реальных оснований для значительного положительного эффекта от введения пени. Если определенная часть граждан вследствие несвоевременной выплаты им зарплаты и других денежных выплат не может своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, то она тем более не сможет их оплачивать с учетом начисленной пени.

А, по мнению заместителя председателя Национального форума профсоюзов Украины Григория Кабанченко, решение парламента является незаконным. Он подчеркнул, что для правового обеспечения этой процедуры сначала необходимо внести изменения в ряд законодательных актов, в частности, в законы "О жилищно-коммунальных услугах", "О теплоснабжении", "О питьевой воде и питьевом водоснабжении" и др. "Внесенные изменения должны четко определять размер пени и ее максимальную величину. Только после этого можно говорить о возможности ее начисления и взыскания ", - считает Г. Кабанченко.

Но в этом деле не обошлось без Международного валютного фонда. 16 июля прошлого года между Украиной и МВФ был подписан меморандум, согласно которому со стороны Украины гарантируется до конца сентября принять законодательное решение, которое отменит действие закона "О временном запрете взыскания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги". Результат налицо – отчитываться в штаб-квартиру МВФ есть о чем.

Зачем "пенять" населения, если оно платит почти 100-процентно?

Вся же казуистика заключается в том, что подавляющая часть населения Украины исправно платит за коммуналку. Так, в 2007 году уровень проплаты составлял 94,1%, 2008 - 95,5%, 2009 - 92,4% (кризисный год!), А на 1 ноября 2010 - 103,2%. Так, например, жители Хмельницкой области продолжают удерживать высокую планку проведенных расчетов. По данным Главного статистического управления Хмельницкой области, на протяжении января-ноября прошлого года население региона уплатило за жилищно-коммунальные услуги 540,7 млн. грн.., что составляет 99% от начисленных сумм за этот период. Наивысший уровень оплаты наблюдался в Староконстантинове и Городоцком, Летичевском, Староконстантиновском и Красиловском районах (103,2-101,2%).

Эту аксиому подтверждают и коммунальщики. Заместитель директора городского коммунального предприятия "Хмельницктеплокоммунэнерго" Светлана Остапюк сообщила, что плательщики в прошлом году рассчитались за потребленные услуги на 101,6%. К тому же, в течение прошлого года хмельничанам удалось уменьшить общую задолженность на 1 миллион гривень – до 12 млн. грн. К слову, списки злостных неплательщиков руководство "Хмельницктеплокоммунэнерго" вывесило на своем сайте (http://www.teplo.km.ua/borgnyky). В то же время, очень часто среди любителей жить в долг попадаются состоятельные граждане. Как утверждают в "Хмельницктеплокоммунэнерго", разговор с упомянутой категорией населения короткий: через исполнительную службу накладывается арест на их имущество.

А вот предприятия теплокоммунэнерго не могут похвастаться радужными перспективами. По данным ГК "Газ Украины", они задолжали за потребленный природный газ с начала отопительного сезона 2010-2011 гг. около 2,7 млрд. грн. Уровень их расчетов составляет 40%. Наибольшую задолженность накопили предприятия ТКЭ Днепропетровской (400,26 млн. грн), Донецкой (385,1 млн. грн), Харьковской (361,54 млн. грн), Одесской (154,37 млн. грн), Запорожской (147,38 млн. грн), и Киевской (118,79 млн. грн) областей.

Предприятия теплокоммунэнерго Хмельницкой области в рейтинге "Газа Украины" расположились в середине списка. Общий долг на конец 2010 года составляет 56 млн. грн., а уровень расчетов - 52%. Низкая платежеспособность не смогла не заинтересовать органы прокуратуры. После вмешательства правоохранительного ведомства должники возместили почти 22 млн. грн. В частности, по рассмотрению предписания межрайонного прокурора, Славутское жилищно-коммунальное объединение ликвидировало 720 тыс. гривень задолженности за голубое топливо. В Виньковецком районе предприятие ТКЭ погасило 225 тыс. грн.. газового долга.

Хуже дела с оплатой за потребленный газ у Полонского предприятия тепловых сетей – прокуратура области намерена взыскать с него 3,5 млн. грн. задолженности за потребленный газ. Дело будет рассматриваться хозяйственным судом области в интересах ПО "Хмельницкие тепловые сети".

А вот бюджетные организации хронически должны теплоснабжающим предприятиям. Правда, их пока "не пеняют". Как сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Хмельницкой ОГА Петр Махнюк, они в течение 11 месяцев прошлого года задолжали коммунальщикам около 5 млн. грн. Интересно, что "обросли" долгами, в основном, ведомственные организации – учреждения Министерства обороны, дислоцирующиеся на территории области, не заплатили за газ 3,5 млн. грн., милицейское ведомство - 400 тыс. грн., юстиция - 100 тыс. грн.

Должниками также являются частные и коллективные предприятия региона – свыше 11 млн. грн. Среди "аксакалов" - ООО "Комунпостачсервис" (Хмельницкий), которое недоплатило за потребленные услуги 218 тыс. грн., предприятие "Октант" (известное застройками с нарушением строительных норм в центре Хмельницкого) - 660 тыс. грн., ОАО "Теофипольский сахарный завод" (принадлежит депутату областного совета Вадиму Лейви) - 762 тыс. грн. Приблизительный срок задолженности упомянутых фирм составляет от 2 до 4 лет.

Кроме того, как отмечает П. Махнюк, в структуре задолженности львиная доля средств, которые должно возместить государство предприятиям теплокоммунэнерго. Это так называемая разница в тарифах. Для хмельницких теплоснабжающих предприятий сумма составляет 132,7 млн. грн. "Прогнозирую, что в феврале этого года государство полностью выплатит эту сумму. Соответственно, существенно улучшится финансовое состояние коммунальных предприятий", - сказал он.

Начисление пени – геометрическая прогрессия или стабильная цифра?

Что касается пени, которую вот-вот должны начать взимать с должников, то наблюдается парадокс – ни в одном официальном документе не указано, какой размер взимать. Только в проекте Жилищного кодекса (ст. 112) предусматривается начисление пени за несвоевременное внесение платы за услуги ЖКХ в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. В случае несвоевременного внесения платы за другие дополнительные услуги предусмотрена пеня в размере, предусмотренном договором о предоставлении соответствующей услуги. Также следует учитывать, что статьей 96 Гражданского процессуального кодекса предусмотрено взыскание задолженности за оплату жилищно-коммунальных услуг с учетом индекса инфляции и 3% годовых, начисленных на сумму задолженности. В целом получается существенная сумма. Но какой она будет в конечном итоге – вопрос окончательно невыясненный.

"Механизма начисления пени пока нет. В течение двух недель наше министерство обещало дать разъяснения. Между прочим, у американцев есть выражение: "Две вещи, которые наступают обязательно – это смерть и налоги". Аналогичную параллель проведу с Украиной: смерть и пеня. Убежден, что пеня призвана дисциплинировать население, в частности, злостных неплательщиков", - считает П. Махнюк.

С "железным" аргументом начальника областного управления ЖКХ можно поспорить. Ведь среди должников находятся совсем небедные люди. Как отметила начальник Главного управления социальной защиты населения Хмельницкой ОГА Светлана Лукомская, "не платят лица, имеющие по две-три квартиры". К тому же коммунальщики, мягко говоря, прикрывают VIP-должников. Журналисту "УНИАН" одна из хмельницких теплоснабжающих компаний отказала предоставить списки известных в областном центре людей, допустивших немалый срок задолженности за потребленный газ. Сказали, что это будет разглашение личных данных абонентов, мол, законодательство это запрещает. Впрочем, в Украине принят закон о доступе к публичной информации, позволяющий, простите за повтор, доступ и к личности должника.

Виталий Тараненко (УНИАН)