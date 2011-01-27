Тихонов: Украину интересует опыт Польши в административно-территориальной реформе

Украина заинтересована в изучении польского опыта проведения административно-территориальной реформы.

Об этом вице-премьер-министр Украины – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктор ТИХОНОВ сказал на встрече с государственным секретарем Министерства внутренних дел и администрации Республики Польша Томашем СЕМОНЯКОМ, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера Украины.

По его словам, проведение такой работы на постоянной основе будет способствовать реформированию органов государственного управления и местного самоуправления.

«Польский опыт нас интересует в контексте, в первую очередь, регионального и социально-экономического измерения. Особое ударение мы делаем на изучении опыта формирования бюджетов органов местного самоуправления», - сказал В.ТИХОНОВ.

Вице-премьер-министр проинформировал, что в Украине делаются шаги в направлении реализации новой региональной политики и проведения административной реформы.

В пресс-службе вице-премьера Украины проинформировали, что административно-территориальная реформа в РП прошла в 1999 году. Современная Польша делится на 16 воеводств. Воеводства – на 379 уездов (из них - 65 уездов со статусом городов), а уезды – на 2478 гмин (из них - 307 гмин со статусом города).

Образование 16 воеводств происходило с учетом исторических регионов Польши, которые сформировались на основе бывших удельных княжеств еще в XIV веке.

До административно-территориальной реформы 1999 года в Польше существовало 49 воеводств. Предыдущая административно-территориальная реформа была проведена коммунистическим правительством Польши в 1975 году с целью сокращения количества регионов для улучшения возможностей централизованного управления ими.