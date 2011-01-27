НКРЭ утвердила тарифы для 8 горводоканалов

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) утвердила тарифы на водоснабжение и водоотведение восьми горводоканалов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на заседании в четверг.

В частности, комиссия утвердила тариф на водоснабжение для КП «Вода Донбасса» в размере 3,05 грн. за куб. м. (рост 15%); КП «Донецкгорводоканал» на водоснабжение 2,72 грн. за куб. м. (рост 8,63%), на водоотведение – 2,26 грн. за куб. м.; для ООО «Лугансквода» на водоснабжение – 3,74 грн. за куб. м. (рост 15%), на водоотведение – 2,65 грн. за куб. м.; для КП «Ивано-Франкивськтехпром» на водоснабжение – 2,22 грн. за куб. м. (рост 3,4%), на водоотведение – 1,45 грн. за куб. м.; КП «Мариупольское ПУВКХ» на водоснабжение – 1,75 грн. за куб. м. (рост 13,1%), на водоотведение – 0,8 грн. за куб. м.; КВП «Краматорский водоканал» на водоснабжение – 2,99 грн. за куб. м. (рост 3,7%), на водоотведение – 2,12 грн. за куб. м.; КП «Алчевское ПУВКХ» на водоснабжение – 4,06 грн. за куб. м. (рост 14,95%), на водоотведение – 0,7 грн. за куб. м.; КП «Макеевский водоканал» на водоснабжение – 2,97 грн. за куб. м. (рост 7,88%), на водоотведение – 2,44 грн. за куб. м.

Все тарифы указаны без НДС. Тарифы вступят в силу с 1 февраля.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ 20 января пересмотрела тарифы ОАО «Киевводоканал» и еще 38 коммунальных водоснабжающих компаний, отпускаемых для бытовых абонентов. В частности, утверждены тарифы водоканалов Киева, Харькова, Львова, Одессы, Хмельницкого и других городов.

При пересмотре тарифов регулятор принимал во внимание расчеты, предоставленные самими водоснабжающими компаниями. Кроме того, в тарифе учтен рост стоимости электроэнергии с момента последнего пересмотра тарифа конкретного водоканала до января текущего года.