Киевляне будут платить пеню за ЖКУ – первый зампредседателя КГГА

Киевляне будут платить пеню в случае несвоевременной оплаты за предоставленные коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК в интервью журналистам, разъясняя распространенную в СМИ информацию о том, что киевляне не будут платить пени.

А.МАЗУРЧАК подчеркнул, что пеня введена государством. «Говорят, что я сказал, что ее вообще не будет. А я сказал о том, что пеня будет действовать хуже, чем эффективный механизм скидок. Мы считаем, что пеню не нужно будет применять, потому что механизм, который применяем мы (двухуровневые тарифы – УНИАН), более эффективен. Пеня по закону насчитывается – 0,01% за день просрочки. Получается за месяц просрочки – менее 1%», - сказал А.МАЗУРЧАК, подчеркнув, что в прошлый раз журналисты его неправильно поняли.

В свою очередь, начальник Главного управления КГГА по ценовой политике Василий ЯСТРУБИНСКИЙ сказал, что пока нет соответствующего постановления Кабинета министров о начислении пени, о ней речь идти не может.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2010 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Украины «О временном запрещении взыскания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги», который предусматривает с 1 января 2011 года начисление пени населению за несвоевременную оплату ЖКУ.

21 декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал этот закон.

5 января т.г. А.МАЗУРЧАК заявил: «Пеня по квартплате не будет насчитываться. Мы считаем, что механизм, который мы даем по стимулированию (киевлян своевременно оплачивать полученные коммунальные услуги) – он должен сработать лучше, чем штрафные санкции».

Он привел пример Комсомольска, жителям которого в свое время были даны скидки на жилищно-коммунальные услуги в случае их своевременной оплаты, и уже пять лет в городе успешно действует такая система. «Он (механизм) показал, что более 80% жителей пользовались этим механизмом», - отметил А.МАЗУРЧАК.

По его словам, столичная власть не давала ЖЭКам никаких указаний насчитывать пеню за несвоевременное внесение оплаты за коммунальные услуги.