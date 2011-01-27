«XXI Век» намерен в течение месяца утвердить структуру компании

Девелоперская компания «XXI Век» (Киев) намерена в течение месяца утвердить структуру компании и бизнес-план на текущий год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам новый генеральный директор и основной акционер компании «XXI Век» Олег САЛМИН.

«Есть задача в течение месяца сделать бизнес-план и структуру компании на этот год и вынести их на совет директоров», – сказал он.

Гендиректор компании отметил, что «XXI Век» планирует развивать ряд проектов с привлечением средств под проектное финансирование. При этом компания намерена за 3-5 лет восстановить свои позиции, которые были в 2008 году. В частности, в 2008 году стоимость компании составляла 2,2 млрд. долл., рыночная капитализация – 1,480 млрд. долл. Согласно аудированной отчетности компании за 2009 год, активы компании оценивались в 424 млн. долл.

Председатель совета директоров компании «XXI Век» Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ, который остался на этой должности, добавил, что в совет директоров компании вошел О.САЛМИН с правом решающего голоса, представить компании Renaissance Capital, в качестве независимых директоров остались Елена ВОЛЬСКАЯ, Ярослав КИНАХ, а Георгий ЦАГАРЕИШВИЛИ займет должность в составе менеджмента компании. Планируется, что финансовым директором компании станет иностранец от компании Renaissance Capital.

Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ напомнил, что 16 декабря 2010 года компания провела реструктуризацию задолженности на сумму 222 млн. долл.

«Кризис для «ХХI Века» закончился. Компания очень довольна результатами, которые мы имеем, потому что 2,5 года компания фактически была в дефолте. У нас были очень жесткие ограничения по привлечению кредитов, мы ничем не могли заниматься. На данный момент мы реструктуризировали самый сложный долг, который у нас был перед бондхолдерами – 222 млн. долл. В итоге бондхолдеры получили 30% в компании. Мы нашли инвестора в лице компании Ovaro, основным владельцем которой является Олег САЛМИН. Он в итоге становится основным акционером компании «XXI Век», – сказал Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ.

При этом он уточнил, что данной сделкой компания занималась около года.

О.САЛМИН отметил, что вчера возобновились торги акциями девелопера, при этом цена акций за день поднялась в 5-6 раз – с 4,5 до 18 пенсов за акцию.

В результате реструктуризации задолженности 61% акций компании владеют компании Ovaro и Renaissance Capital, 30% – держатели бондов, 9,8% – менеджмент компании.

Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ пояснил, что, согласно договоренностям, достигнутым в ходе реструктуризации долгов, за счет выпуска варрантов и реализации колл-опциона, подписанного с Renaissance Capital, у него в течение 7 лет с момента вступления в силу варрантов есть возможность конвертировать их в акции с целью увеличения доли в акционерном капитале компании до около 35%.

«Все акционеры приняли решение, что они частично готовы от своих пакетов выделить варранты, тогда у менеджмента появляется возможность и мотивация работать дальше», – добавил О.САЛМИН.

В свою очередь, директор по корпоративным финансам и отношениям с инвесторами компании «ХХI Век» Татьяна ЯРМОЛИЦКАЯ пояснила, что те держатели облигаций и варрантов, которые проголосовали против реструктуризации долгов (около 30%), получат взамен либо акции, либо денежное возмещение путем продажи компании той части акций, которая бы им причиталась.

Гендиректор компании отметил, что Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ, менеджмент компании, объединенный с ресурсом О.САЛМИНА, будут заниматься развитием проектов, а Renaissance Capital как институциональный инвестор возьмет на себя структуру привлечения средств.

О.САЛМИН пояснил, что 20 млн. долл. инвестиций Ovaro будут направлены на покрытие контрактов в результате реструктуризации и погашение внутренней задолженности компании (около 3 млн. долл.), а остальные средства пойдут на развитие проектов.

О.САЛМИН также не исключил возможности объединения активов «XXI Века» и компании Steltex Investments (Киев), в которой он является председателем совета директоров, в случае, если эти активы дадут дополнительный рост стоимости акций девелопера.

По его данным, компания Steltex Investments сегодня реализовывает три проекта в Киеве: бизнес-центр «Владимирский» на Подоле, торговые центры «Квадрат» на Троещине и Борщаговке.

При этом в портфеле у «XXI Века» 26 проектов, большинство земельных участков находятся в долгосрочной аренде.

Справка УНИАН. Компания «XXI Век» – украинский девелопер. С декабря 2005 года акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено 139 млн. долл.). В мае 2007 года компания осуществила выпуск евробондов и привлекла 175 млн. долл. под развитие проектов недвижимости в Украине. Торговля акциями компании на Лондонской фондовой бирже была приостановлена из-за необнародования аудированной финансовой отчетности за 2009 год. С 26 января т.г. торговля акциями девелопера возобновлена.