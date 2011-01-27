До конца дня в Киеве восстановят давление газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 - КГГА

До конца сегодняшнего дня в Киеве будет восстановлено давление газа, который подается на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 компании «Киевэнерго», обслуживающих около двух тысяч жилых домов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК.

«Сейчас «Киевэнерго», учитывая, что тариф покрывается только на 60%, не платит за газ, и НАК «Газ Украины» делает такие ограничения (снижение давления газа – УНИАН). На этот сезон это уже второе такое ограничение по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. И на их территории до конца дня, мы решили, поднимут опять давление газа», - сказал А.МАЗУРЧАК.

Как сообщал УНИАН, 19 января с.г. «Киевтрансгаз» за долги ограничил поставки газа на киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. В зону обслуживания ТЭЦ-6 попадают Деснянский, Днепровский, Оболонский, Подольский районы, часть Шевченковского, а также жилые массивы Троещина, Лесной, Воскресенка, Оболонь, Куреневка, Виноградарь, Подол. ТЭЦ-5 обслуживает Дарницкий, Соломенский, Печерский, Голосеевский районы, часть Шевченковского, а также жилые массивы Харьковский, Позняки, Осокорки, Русановка, Березняки, Теремки.

В целом без соответствующего теплоснабжения остались 2 млн. киевлян.

Как сообщил источник в «Киевэнерго», сейчас температура теплоносителя, который выходит с ТЭЦ, почти на 20 градусов ниже показателя температурного графика, рассчитанного для сегодняшних погодных условий.

По официальной информации «Киевэнерго», между компанией и газовиками подписаны договоры на поставки газа для выработки тепловой энергии для нужд населения, но возникли сложности из-за обязательного условия о 30% предоплате, осуществить которую не является возможным из-за уже имеющихся долгов компании перед поставщиками топлива, вызванных большой задолженностью перед “Киевэнерго”. Так, по данным компании, по состоянию на 19 января 2011 года долг «Киевэнерго» за потребленный газ составляет 1 млрд. 370 млн. грн. При этом долги перед компанией потребителей и бюджета совокупно превышают 3,5 млрд. грн.

Ожидаемый на 1 февраля 2011 года долг по компенсации разницы между расходами компании на производство тепловой энергии и установленными тарифами будет составлять 1 млрд. 119 млн. грн. (на 1 января 2011 года составлял 1 млрд. 9 млн. грн.).

Перед этим "Киевтрансгаз" ограничивал поставку газа на киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в конце ноября прошлого года. Тогда морозы и резкое снижение температуры в квартирах вынудили столичную власть оперативно решить вопрос с оплатой задолженности.

В то же время 26 января с.г. председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ отрицает вину столичной мэрии за холодные батареи в квартирах киевлян.

"У нас остается наш долг 150 млн. грн. (перед АК "Киевэнерго" по компенсации разницы в тарифах), а не 1 млрд. и не больше", - заявил он журналистам 26 января.

По словам А.ПОПОВА, со второй половины 2010 года компенсации по разнице в тарифах должны были осуществляться правительством за счет средств государственного бюджета.