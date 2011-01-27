КГГА до 2012 года не планирует повышать квартплату для жителей столицы

В Киевской городской государственной администрации заявляют, что минимум до конца этого года не планируют повышать квартирную плату для жителей столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК сообщил сегодня в интервью журналистам.

«По квартплате я гарантирую, что до конца года и в ближайшие годы, точно до 2012, мы поднимать квартплату не будем. Мы будем бороться за снижение себестоимости за счет менеджмента», - сказал А.МАЗУРЧАК.

Продолжая тему тарифов, он отметил: «По теплу – эти вопросы будет решать НКРЭ, по горячей воде – тоже НКРЭ».

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2010 г. на сайте муниципальной газеты «Хрещатик» было обнародовано распоряжение КГГА о повышении с 1 февраля 2011 г. тарифов за услуги по централизованному отоплению, снабжению горячей водой, соответственно, на 29% и 37% и 25% и 32% в зависимости от даты оплаты пользователем счетов за полученные услуги. То есть, в городе вводятся двухуровневые тарифы. Также отдельным распоряжением утверждены новые тарифы за услуги по содержанию домов и придомовых территорий индивидуально для каждого отдельно взятого дома также с учетом даты оплаты.

Комментируя эти распоряжения, чиновники КГГА сказали, что, по подсчетам мэрии, с февраля в связи с подорожанием горячей воды и отопления квартирная плата для киевлян повысится в среднем в 1,3 раза.