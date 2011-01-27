Титенко прогнозирует создание Нацкомиссии регулирования рынка коммунальных услуг до апреля

Глава Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Сергей ТИТЕНКО прогнозирует, что Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг (НКРКУ) будет создана до апреля текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Неделю назад премьер дал поручение подготовить соответствующие документы о ее создании. Речь идет о том, что будет создан полноценный орган», – сказал С.ТИТЕНКО, отметив при этом, что юридическое оформление нового регулятора может занять от одного до двух месяцев.

Напомним, согласно закону о НКРКУ, данная комиссия должна была начать функционирование уже с 1 января текущего года. Однако на уровне руководства НКРЭ выдвигалась инициатива о передаче функций и полномочий еще не созданной комиссии самой НКРЭ, что предполагало соответствующее расширение штата электроэнергетического регулятора.

Как сообщал УНИАН, 9 июля 2010 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины».

Законом предусмотрено, что НКРКУ, создание которой планируется завершить до 1 января 2011 года, будет регулировать тарифообразование в сфере теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотвода.