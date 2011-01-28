Бюветы будут оставаться бесплатными - КГГА

В Киевской городской госадминистрации заверяют, что столичные бюветы будут оставаться бесплатными для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в четверг журналистам первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК.

«Платных бюветов в Киеве не будет. Они будут всегда бесплатные. Мы возобновим работу бюветов и они будут для всех жителей Киева бесплатными», - отметил он.

А.МАЗУРЧАК сообщил, что на сегодняшний день 186 бюветов Киева переданы на баланс коммунального предприятия «Киевкоммунсервис», в то же время 85 из них сейчас не работают. У 65 бюветов, в частности, необходимо заменить насосы или фильтры или есть еще какие-то другие технические неисправности, а около 20 бюветов закрыты из-за предписания санстанций по бакпоказателям.

А.МАЗУРЧАК отметил, что город через два месяца после того, как ему были переданы бюветные комплексы, отремонтировал 14 неисправных, а на остальные необходимо дополнительное финансирование.

Мэрия разработала план ремонта бюветов и будет предлагать Киевсовету на ближайшем заседании выделить около 30 млн. грн. на восстановление неисправных бюветов.

“Сейчас мы хотим получить финансирование и выносим вопрос на сессию. В зависимости от выделенного финансирования будем производить ремонты по восстановлению работы кювета”, - сказал А.МАЗУРЧАК.

По его данным, в Киеве остается около 15 бюветов на балансе разных организаций некоммунальной формы собственности.