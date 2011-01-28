Герман не исключает, что Янукович ветирует закон относительно градостроения

Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН не исключает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ применит право вето на принятый Верховной Радой Украины Закон “О регулировании градостроительной деятельности».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«У нас сейчас проходит проработка этого известного законопроекта. Уже подано очень много замечаний», - заявила А.ГЕРМАН.

Она отметила, что Администрацию Президента беспокоит то, что законом предусматривается отмена экологических экспертиз при проведении строительства, а также то, что закон предусматривает «возможность избежать такого фильтра, который не дал бы возможности многим прихватить объекты культурного наследия и заповедные места».

«Это очень беспокоит Президента. Президент еще не принял решения. Я думаю, что Президент очень внимательно проанализирует все это. Есть шанс, что Президент этот законопроект ветирует», - сказала А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности», разработанный правительством, принят Верховной Радой 13 января с.г. В правительстве утверждают, что закон значительно упрощает и совершенствует все этапы градостроительной деятельности и удешевит строительство минимум на треть.

Между тем представители общественности обеспокоены тем, что в законе предусмотрено отстранение общественности от контроля за застройкой города.

В частности, закон ограничивает возможности местных общин и их представителей в лице советов влиять на процессы застройки.

Согласно действующему до сих пор законодательству местные советы имеют полномочия утверждать все градостроительные документы. Согласно же новому же закону местные советы лишаются права утверждать любые планы, кроме генерального, а общественные слушания теперь можно будет проводить только при принятии Генерального плана.