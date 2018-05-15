Евро-2012: государство - в убытке. Кто получит дивиденды?

Похоже, Евро-2012 так и не стал магнитом по привлечению в Украину иностранных инвестиций. Преодолев отметку в 500 дней до начала Евро-2012, можно с полной уверенностью говорить, что в реальном денежном выражении его проведение будет убыточным для Украины проектом. Осталось разобраться с тем, насколько оправданы наши потери и принесут ли они дивиденды хотя бы в долгосрочной перспективе. А также - как не пустить «коту под хвост» все потраченные деньги, при том, что такой риск существует…

Вспомним: как только в апреле 2007 года стало известно о том, что Украина и Польша победили в конкурсе на право проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, футбольные функционеры, политики и всевозможные эксперты стали наперебой рассказывать нам о миллиардах, которые мы заработаем на этом мероприятии. Настойчиво говорилось о потоке зарубежных инвестиций, которые только и ждут момента, чтобы хлынуть в "закрома Родины". Но закончился 2007 год, начался 2008-й, а никаких особых инвестиций под Евро-2012 наша страна так и не дождалась, зато пришел кризис. Тем временем, УЕФА не на шутку встревожился ситуацией с подготовкой к чемпионату - обещаний от украинских чиновников было много, а готовность оставалась близкой к нулю. После того, как в Союзе европейских футбольных ассоциа́ций заговорили о возможном пересмотре места проведения Евро-2012, украинское правительство взялось за дело. В результате, к концу 2010 года Украина с одной стороны окончательно убедила УЕФА в своей дееспособности, а с другой - была вынуждена констатировать, что основные расходы легли на государственную казну, которая не перестает трещать по швам.

Иллюзии спортивного бизнес-планирования

Австрия и Швейцария, принимавшие Евро-2008, заработали на этом мероприятии 470 млн. евро на двоих. Экономика Португалии, в которой проходили финальные матчи Евро-2004, получила около 300 млн. евро. Не трудно догадаться, какие из секторов экономики этих стран больше всего «наварили». В первую очередь, это - гостиничный и туристический бизнес, пищевая промышленность, строительные компании, занятые на возведении спортивных и инфраструктурных объектов. Не в убытке остались рекламная индустрия и телеканалы, транслировавшие футбольные матчи. Государственные бюджеты получили дополнительные налоговые сборы. Естественно, для того, чтобы заработать, нужно для начала вложить - таков закон любого бизнеса и спорт в этом деле не исключение. К примеру, инвестиции в подготовку Евро-2008 составили для Австрии и Швейцарии около 750 млн. евро. То есть, расклад весьма неплохой - каждый вложенный евро принес едва ли не 60 евроцентов прибыли.

В самом начале футбольной эпопеи наши доморощенные спортивные маркетологи прогнозировали Украине не меньшую, если не большую прибыль. Правда, потом вспомнили о том, что из общего объема инвестиций в организацию Евро-2008 Австрия и Швейцария очень немного потратили на «неспортивные» объекты, такие как дороги или аэропорты, которые у них и так функционируют на самом высоком уровне. В этих странах деньги целенаправленно шли на развитие спортивной инфраструктуры. У нас же к апрелю 2007 года не было ни только стадионов, соответствующих требованиям УЕФА, но и приличных дорог или аэропортов. Даже в столице отсутствовало достаточное количество гостиничных номеров, что уж говорить о Донецке, Харькове или Львове. Необходимо было начинать с нуля, так что не удивительно, что в первой половине 2008 года правительство оценило затраты на подготовку к Евро-2012 в 16 млн. долл. С приходом мирового кризиса, когда Кабмин пытался за счет траншей МВФ хоть как-то снизить катастрофический дефицит госбюджета, вспоминать о таких суммах стало просто не прилично. Теперь перед нами стояла задача хотя бы по минимуму подтянуть спортивную и транспортную инфраструктуры к требованиям УЕФА. Но даже на это потребовались весьма серьезные по кризисным меркам средства. По оценке вице-премьер-министра, министра инфраструктуры Украины Бориса Колесникова на конец 2010 года, еврочемпионат обойдется госбюджету приблизительно в 6 млрд. долл.

Но ведь нам рассказывали о том, что спортивные мероприятия масштаба чемпионата Европы по футболу приносят огромные деньги от рекламы, размещаемой спонсорами. Так, за статус официального спонсора Евро-2008 только Аdidas заплатил 34 млн. долл. Возможно, именно эти средства помогут Украине хотя бы частично покрыть свои убытки. К сожалению, и тут все несколько иначе, чем нам кажется. Средства, поступающие от генеральных спонсоров чемпионата, идут напрямую УЕФА, а затем направляются на развитие европейского футбола, в том числе и украинского. Украинский госбюджет ничего не получит от генеральных спонсоров Ево-2012, которыми уже стали все тот же Аdidas, а также Coca-Cola, Hyundai-Kia, McDonald`s, Sharp, Carlsberg и Castrol.

Вместе с тем, города, принимающие Евро-2012, имеют право самостоятельно искать себе спонсоров. Но сотрудничать они могут только с региональными компаниями. Пока на украинском уровне таковым является сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов «Эпицентр». Не в обиду компании будет сказано, но понятно, что по объемам спонсорских взносов ей трудно тягаться с такими монстрами, как Аdidas или Coca-Cola.

Украина и Польша: полякам помог Евросоюз

Закономерно встает вопрос - как решили проблему финансирования Евро-2012 в Польше, где объемы инвестиций в инфраструктуру и спортивные объекты оценивались в сумму еще большую, чем в Украине. По данным польского правительства, в рамках подготовки чемпионату реализуется 81 ключевой проект, их общая стоимость превысит 88 млрд. злотых (около 30 млрд. долларов). При этом, только около 60% средств будет выделено из государственного бюджета, остальные 40% - это финансовая помощь Евросоюза. Членство Польши в Евросоюзе - в этом одно из ощутимых отличий от Украины, делающее финансовое бремя для поляков более легким. Только гостиничный сектор, как собственно и в Украине, готовится к приему футбольных болельщиков за счет частных вложений. В принципе, ситуация в Польше должна несколько успокоить украинцев, переживающих о том, что подготовка к Евро-2012 ведется в основном за счет их налогов.

Стоит обратить внимание на то, что польские власти рассчитывают на появление в стране дополнительно более 30 тысяч рабочих мест благодаря проводимым мероприятиям. Об этом заявил на конференции “500 дней до Евро-2012” в Гданьске глава польского правительства Дональд Туск.

По расчетам экспертов, ВВП Польши, благодаря чемпионату, с 2008 до 2020 год вырастет дополнительно на 2,1%, или на 28 млрд. злотых (почти 10 млрд. долларов). Это будет обусловлено, прежде всего, инвестициями в инфраструктуру и развитием туристических услуг, а также использованием стадионов и гостиничных комплексов.

Приблизительно так же, как Д.Туск, размышляет и украинский вице-премьер Борис Колесников, который неоднократно заявлял о том, что процесс подготовки к Евро-2012 даст Украине дополнительно десятки тысяч рабочих мест. В нашем Кабмине, как и в польском, говорят о росте налоговых отчислений от гостиничного хозяйства, общепита, пищевой промышленности. Таким образом нам намекают, что чемпионат все же принесет Украине ощутимую выгоду. К тому же государственные инвестиции в инфраструктуру как нельзя лучше вписываются в концепцию антикризисных мероприятий. Как бы выживал в кризис, к примеру, крупнейший строительный холдинг Украины «Киевгорстрой», если бы не отданный ему подряд на реконструкцию НСК «Олимпийский»? По признанию самого руководства компании, на фоне глубокого падения жилищного рынка работы на центральном стадионе страны стали настоящим спасательным кругом для тысяч киевских строителей.

Но есть в этой бочке меда и ложка дегтя, причем не одна. Очевидно, что гонка со временем отнюдь не пошла на пользу экономическим показателям проектов, реализуемых к чемпионату. О том, что на реконструкции НСК «Олимпийский» средства использовались крайне неэффективно, уже говорилось и писалось. А вот сколько денег из госбюджета и городских бюджетов Киева, Харькова, Донецка и Львова было «выброшено» в ходе строительства и реконструкции автодорог, мы точно никогда не узнаем. Для нашей страны «усушка и утряска» госсредств в процессе их освоения - вполне обыденное дело, особенно с учетом того, что куратор проекта и подрядчик могут многое списать на сжатые сроки работ.

Польские чиновники, конечно, тоже не ангелы, но вот их искреннее желание сэкономить вызывает уважение. Выступая на упомянутой пресс-конференции “500 дней до Евро-2012”, мэр Варшавы, кроме всего прочего, заявил о том, что строительство новой ветки метро в польской столице не будет завершено к Евро-2012. Оказывается, власти города решили признать недействительными результаты тендера, согласно которому фирма победитель была готова достроить метро в срок за 1,5 млрд. долл. Теперь новая линия метрополитена будет готова только к 2013 году, но зато стоить она будет 1 млрд. долл. У нас о подобных примерах что-то не слышно…

Где «заблудились» частные инвестиции?

Но, как говорится, сколько волка не корми, а его все равно в лес тянет. Вот и мы никак не можем расстаться с желанием понять, почему же Украина получила так мало денег от частных компаний. Пусть у поляков ситуация схожая, но все-таки далеко не такая печальная, как у нас. Во первых, в Польше доля государственных инвестиций в подготовку к чемпионату составит в итоге не более 60%, из которых значительная часть приходится на привлеченные государством кредиты. Остальные 40% затрат, как уже было сказано выше, будут покрыты за счет помощи Евросоюза. Украине же все приходится взваливать на Госбюджет, о проблемах с наполнением которого уже даже говорить устали. Так в чем же дело, почему нам не удалось хотя бы процентов на 30 заместить государственные средства инвестициями или как в Польше привлечь кредиты?

Как отметил директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский, спортивные соревнования высокого международного уровня еще со времен Олимпиады в Лос-Анджелесе стали серьезным бизнесом, который при условии грамотного планирования и организации приносит неплохие дивиденды. «Экономика спортивных соревнований - очень серьезная наука, тогда как Евро-2012 является первым подобным проектом, реализуемым в Украине. Нам не удастся найти аналогов в истории Украины для того, чтобы провести параллели с Евро-2012 и сравнить методику подготовки. В этом смысле подготовка к чемпионату стала серьезным вызовом для государства как менеджера», - отмечает эксперт.

Он напомнил, что в самом начале, когда Украина только получила право на проведение Евро-2012, ожидалось, что инвестиции в подготовку будут в подавляющем большинстве частными. «Участие государства планировалось в незначительных объемах - приблизительно в соотношении 18% госсредств на 82% частных. Однако, в дальнейшем, по мере приближения к дате начала чемпионата, программа подготовки постоянно пересматривалась и в конце-концов основное финансирование строительства инфраструктурных объектов к Евро легло на госбюджет. Сегодня можно говорить о частных инвестициях в строительство стадиона в Донецке, но ясно, что этот проект планировался еще до получения Украиной права на проведение Евро-2012. В определенной мере говорить о крупной частной инвестиции в подготовку к чемпионату можно применительно к проекту строительства стадиона в Харькове. Непосредственным инвестором в данном случае выступил Александр Ярославский, являющийся президентом футбольного клуба «Металлист». Если же говорить об НСК «Олимпийский» и львовском стадионе, то их подготовка, как и строительство других объектов к Евро-2012, велась, в основном, за средства госбюджета», - сказал И.Бураковский.

По его мнению, сложившаяся ситуация объясняется рядом очевидных причин. «В первую очередь, речь идет о необходимости создания госорганами таких условий, при которых в Украину могли бы придти крупные частные инвестиции, чего сделано не было. Не важно внутренние или внешние, но частные инвестиции приходят только при благоприятных условиях в стране, а Евро-2012 очень трудно отделить от общего состояния инвестклимата в Украине, которое далеко от удовлетворительного. Инфраструктурные отрасли, в которые ожидался приток основного объема инвестиций, являются весьма специфичными для вложений. Если речь идет о строительстве дорог, то потенциальный инвестор должен четко понимать, как эта сфера регулируется государством. У нас же в этом вопросе слишком много неясного.

Но Евро-2012 - это не только дороги, аэропорты или отели, это и вопросы функционирования жилищно-коммунального комплекса. Например, можно ли говорить о соответствии гостиниц пятизвездочному уровню сервиса при далеко не единичных случаях отключения горячей воды или электричества даже в центре столицы. Сегодня в Украине очень трудно подготовить бизнес-план в сфере гостиничного бизнеса, не зная, что будет происходить в энергетическом секторе. Все это крайне негативно отразилось на инвестпривлекательности украинских проектов в рамках подготовки к чемпионату. Хотя, несмотря ни на что, можно надеяться, что гостиничный сектор будет подготовлен к Евро-2012 на сравнительно неплохом уровне», - отметил эксперт.

И.Бураковский убежден, что с учетом проведения чемпионата сразу в четырех городах Украины основной проблемой была и остается транспортная инфраструктура. «Матчи чемпионата будут проводиться в Киеве, Харькове, Донецке и Львове, между которыми очень большое, по европейским меркам, расстояние. Логично, что серьезные требования выдвигаются к четкому функционированию транспортного конвейера. Вся транспортная система, включая аэропорты, железные дороги и автотрассы, должна работать на «отлично». Пока мы имеем только частичное решение данной проблемы. Следует помнить, что речь идет не только о сообщении между четырьмя основными точками, но и о том, как работает транспортная инфраструктура в самих городах, принимающих чемпионат. Сегодня мы видим, что Киев задыхается от избытка автотранспорта. Очень хотелось бы, чтобы были проведены так называемые «командно-штабные учения». К примеру, в Украину прибывают туристы и с чем они сталкиваются за 500 дней до начала Евро-2012… Только после этого мы можем объективно взглянуть на те проблемы, которые еще можно устранить», - добавил эксперт.

Он считает, что уже сегодня можно утверждать - в целом инвестиции в Евро-2012 не окупятся. «Евро-2012 однозначно окажется затратным для госбюджета Украины. Конечно, мы получим разного рода эффекты, в том числе и долгосрочного плана, но их чисто экономическая стоимость будет, безусловно, ниже тех затрат, которые мы уже понесли и еще понесем в ходе подготовки и проведения чемпионата», - отметил И.Бураковский.

Как считает директор УЕФА Евро-2012 в Украине Маркиян Лубкивский, одним из основных препятствий для притока инвестиций стала неспособность власти оперативно разработать концептуальный план подготовки к чемпионату. «Нужно было четко для себя представлять, что необходимо строить и где привлекать для этого средства, но, к сожалению, слишком много времени было потеряно. 2007-й и 2008-й - это те годы, которые практически полностью выпали из процесса. В результате пришлось в авральном порядке спасать имидж страны за счет бюджетных средств», - подчеркнул М.Лубкивский.

Между тем, он не считает, что Евро-2012 - однозначно убыточный для Украины проект. «Евро несет Украине дивиденды различного плана. К примеру, за 20 лет независимости мы только благодаря чемпионату получили четыре современных аэропорта. Это будут не те «курятники», которые были во Львове или Харькове, которые не отвечали абсолютно никаким стандартам. Кроме аэропортов и новых автодорог мы получим новые пропускные пункты на границе, которые, наконец, перестанут унижать достоинство украинцев. Конечно, трудно рассчитывать на быструю окупаемость таких крупных проектов, но Евро-2012 в перспективе сыграет свою позитивную роль для экономики Украины. Главное - провести чемпионат на хорошем уровне», считает М.Лубкивский.

Кстати, выступая сегодня в Давосе, Президент Украины Виктор Янукович высказал убеждение, что Евро-2012 является мощным стимулом для притока инвестиций в Украину, хотя, такое заявление, скорее, можно рассматривать не как констатацию факта, а как пожелание, или в худшем случае - попытку выдать желаемое за действительное. Впрочем, в чем-то Президент таки прав и созвучен с тем же Лубкивским - все построенное "под Евро-2012" останется в Украине. Учитывая степень "убитости" отечественной инфраструктуры, ради этого стоит "вливать" государственные деньги. "Да, это требует значительных финансовых ресурсов. Но мы сознательно идем на это, потому что понимаем – мы вкладываем деньги в инфраструктуру – тот «каркас», от прочности которого будет во многом зависеть дальнейший успех экономики Украины", добавил Янукович.

Главная угроза - человеческий фактор

Говоря о тех проблемах, которые необходимо решить Украине за оставшиеся 500 дней, М.Лубкивский отметил важность операционной составляющей. «Как будет осуществляться управление объектами Евро-2012, сегодня не менее важный вопрос, чем их готовность к установленным срокам. Так же важным вопросом является обеспечение безопасности в ходе чемпионата. К сожалению, большинство тех проблем, с которыми организаторы сталкиваются в Украине, носят цивилизационный характер и обусловлены общей отсталостью украинской инфраструктуры. В Швейцарии или Австрии не было проблем с функционированием общественного транспорта, с технической неспособностью аэропорта принять большое количество самолетов за короткий период времени. В Украине же все эти вопросы стоят достаточно остро. Поэтому нам необходимы высокопрофессиональные менеджеры и специалисты, которые смогут со всем этим справиться», - убежден М.Лубкивский.

Он так же сообщил, что УЕФА летом 2011 года начнет в Украине набор волонтеров, которые будут первыми принимать гостей турнира, помогать им размещаться в гостиницах. 2,5 тысячи украинцев будут задействованы в работе с билетами, по обеспечению безопасности на стадионах, а так же выполнять еще ряд задач, связанных с организацией матчей и церемоний, логистикой и т.д. Отбор волонтеров обещает быть серьезным, остается надеяться, что добровольцы справятся со поставленными задачами. Однако гости чемпионата вряд ли ограничат свое общение исключительно с людьми в униформе УЕФА, вот тут и начинаются риски.

В период проведения Евро-2012 (с 8 июня по 1 июля 2012 года) только в Киев ожидается прибытие около 150 тысяч человек. Все, жители городов, принимающих у себя чемпионат - от крутых киевских отельеров и рестораторов, до хозяина пивного ларька в Харькове, продавца сувениров во Львове или донецкого таксиста, имеют свои планы на Евро-2012. На наших будущих гостей рядовые украинцы смотрят примерно так, как жители южных приморских городов по весне смотрят на приезжающих отдохнуть разнокалиберных курортников - т.е. как на потенциальный и недолговечный источник доходов. С одной стороны, это вполне нормально и логично, но с другой - попытка кавалерийским наскоком "срубить бабло" при этом в разной степени напрягаясь с уровнем сервиса, может подкосить имидж страны как интересного туристического объекта в будущем.

Стоит помнить о том, что именно эти люди - персонал в отелях, таксисты, продавцы и т.п., а не волонтеры УЕФА, будут формировать те впечатления, с которыми болельщики покинут Украину. Представим себе такой вариант: выходит из международного терминала аэропорта «Борисполь» любитель футбола, например, из Западной Европы, при этом не лишенный духа авантюризма. Он уверен, что вполне справится со всеми проблемами без чьей-либо помощи. Первым, кого он видит, - ушлого таксиста, даже слегка говорящего на английском языке. Цена доставки в центр Киева им заламывается гривен эдак в 400 (ну или в 50 долларов), чего уж мелочиться. К тому же наш гость прекрасно знает, что доехать на такси от лондонского Хитроу до центра британской столицы стоило бы ему никак не меньше. Езда в прокуренном салоне «Ланоса» под звуки шансона европейского гостя не так уж сильно и напрягает, хотя лондонской кэб за те же деньги несколько отличается по комфортности. Немного постояв в киевских пробках, он, наконец, входит в холл гостиницы, получает ключи от забронированного номера. Все вроде бы ничего, цена в 100 (будем надеяться, что не больше) долларов за день в одноместном номере - очень неплохо для центра европейской столицы. Хотя обстановочка и скромненькая, но не в гостинице же прохлаждаться он приехал. Но тут выясняется, что кондиционер в номере отсутствует, а жара на улице нешуточная (нельзя же исключать того, что в следующем году 30 и больше градусов жары может быть уже в самом начале лета). Ерунда, скажете вы, не может не быть кондиционера в гостинице, расположенной в центре Киева. Оказывается - может, по крайней мере, так было знойным летом 2010 года. Не будем называть этот отель, но находится он в самом что ни есть центре, "центрее" некуда. Несколько разочарованный, но по-прежнему полный энтузиазма, наш гость отправляется прогуляться по Киеву, воспользовавшись купленным путеводителем. Если бы это происходило прямо сегодня, мы бы сразу отсоветовали ему идти на Андреевский спуск. Вырубленные деревья под церковью и заборы вокруг бесконечных строек на самой известной улице столицы явно не помогут иностранцу понять, чем же так замечателен этот самый спуск, ну разве что окончательно развороченной брусчаткой. Если же при этом ему еще и предложат в виде украинского сувенира матрешек(!) по 20 долларов за штуку, то он окончательно может впасть в уныние. Не будем развивать столь пессимистичный (возможен, кстати, и худший) сценарий, возможно, городские власти успеют привести исторический центр Киева в порядок и даже убрать мусор на Лысой горе. Однако, киевлянам стоит посмотреть правде в глаза, город, конечно, красивый, точнее сказать живописный, но отнюдь не ухоженный. Памятники архитектуры, по европейским меркам, довольно скромные, точнее, испорченные вмешательством разнообразных "реставраторов" разных веков, пытавшихся подрихтовать тысячелетние соборы и церкви. А с такими темпами, как в последние годы сносились интересные особнячки и застраивались скверы в центре столицы, то за полтора года, пожалуй, наши зарубежные гости вообще рискуют ничего "достопримечательного" не увидеть. Так что рассчитывать на то, что иностранные туристы будут наповал сражены нашими красотами, а на все остальное внимания не обратят, не стоит.

Если мы не будем пытаться при первой же возможности таки «срубить бабло» с гостей чемпионата и постараемся оставаться дружелюбными и гостеприимными, не раздражаясь при виде орущих толп болельщиков, то Евро-2012 может действительно принести Украине какой-то позитив. И, товарищи фанаты, не стоит охотиться за трофеями, отбирая у шотландских болельщиков их большие кожаные кошельки, которые они носят на килтах. Не делайте круглые глаза: что было, то было…

Петр Черных (УНИАН)