Томенко: ВР должна заслушать правительство относительно ситуации с повышением тарифов в ЖКГ

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что парламент должен заслушать правительство относительно формирования тарифов для населения и ситуации с жилищно-коммунальным хозяйством.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

Говоря о приоритетах деятельности парламентской оппозиции на следующей сессии, заместитель председателя Верховной Рады сказал, что оппозиция - в непростой ситуации, поскольку власть своими неадекватными действиями требует быстрой реакции по очень многим проблемам. Он напомнил, что “есть серьезные претензии относительно попытки деукраинизировать, увеличить платные услуги и вернуть коррупцию в систему вузов и, исходя из этого, стоило бы повлиять на ситуацию с так называемой реформой образования и заслушать министра образования”. Кроме того, по словам Н.ТОМЕНКО, “как минимум, непонятны и противоречащие международному законодательству действия российской власти относительно украинских общественных организаций, а поэтому необходимо было бы вызвать в парламент министра иностранных дел”.

Относительно хаоса в ситуации с повышением жилищно-коммунальных тарифов Н.ТОМЕНКО отметил: “сегодня возникла странная ситуация, когда городские председатели указывают на правительство, а правительство на городских председателей и городские советы, а страдает, как всегда, украинский народ”. Поэтому Н.ТОМЕНКО считает, что очень важно не только заслушать информацию правительства о ситуации, сложившейся с жилищно-коммунальным хозяйством и тарифами, но и найти соответствующие механизмы понятной экономически обоснованной системы их расчетов и не допустить хаоса и самоуправство, которые наметились сегодня в деле повышения тарифов для населения в разных регионах Украины.