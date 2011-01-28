Присяжнюк: рынок земли должен быть открыт только для граждан Украины

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК считает, что рынок земли должен быть открыт только для граждан Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Виннице.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, рынок земли – один из последних ресурсов, который может использовать государство в интересах украинского народа и украинской экономики. «Мы будем предлагать, чтобы рынок земли был открыт только для граждан Украины. Никаких юридических лиц не может быть. Также предлагается разрешить право аренды, которое было бы правом для ипотеки, чтобы можно было право аренды закладывать в банк и получать кредит, но никак не менять владельца. Владелец земельного пая не несет ответственности за арендатора», – отметил министр.

По его словам, инициатива Президента и его поручения относительно рынка земли – это смелый и правильный шаг, который должен закрепить право собственности на землю за владельцем земельного пая и дать возможность аграрному сектору заработать. «Есть поручение Президента и премьера сделать оборот сельскохозяйственной земли таким образом, чтобы не обезземелить украинского крестьянина», – сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.