Тихонов: освобождение строительных работ от НДС даст дополнительно 50 тыс. кв. м жилья в год

Освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) строительно-монтажных работ при строительстве доступного жилья позволит на сэкономленные средства ежегодно строить в Украине дополнительно свыше 50 тыс. кв. м жилья.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктора ТИХОНОВА.

По его словам, Минрегионстрой, Министерство финансов и Государственная налоговая служба подготовят общее письмо-разъяснение относительно порядка освобождения от налогообложения строительно-монтажных работ по строительству объектов доступного жилья и жилья, которое строится за государственные средства.

В.ТИХОНОВ сообщил, что Минрегионстрой ожидает предложений от областей и застройщиков, которые строят жилье за государственные средства или являются участниками программы «Доступное жилье», на основе которых и будет подготовлено письмо-разъяснение.

«Исходя из расчетов, сделанных специалистами нашего министерства, внедрение данной налоговой льготы позволит дополнительно построить свыше 50 тысяч квадратных метров жилья и уменьшить стоимость строительства жилья более чем на 5%. Фактически, такая льгота позволит привлечь дополнительные инвестиционные ресурсы в объеме около 500 миллионов гривень», - сказал вице-премьер-министр.

Напомним, законодательная норма по освобождению от налогообложения операций по поставке строительно-монтажных работ по строительству доступного жилья и жилья, которое строится за государственные средства, внедряется частью 197.15 статьи 197 Налогового кодекса Украины № 2755 от 2 декабря 2010 года.