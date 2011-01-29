Черновецкий должен ответить за отсутствие развития Киева - Азаров
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что городской председатель Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ должен ответить за отсутствие развития города как столицы.
Об этом премьер-министр заявил в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер».
Отвечая на вопрос о том, как выполняется поручение о необходимости разыскать Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, Н.АЗАРОВ сказал: «Я, откровенно говоря, не поинтересовался как выполняется мое поручение. Я думаю, что в понедельник информация станет известна».
«У меня претензии к этой команде одни: то, что Киев как столица Украины не развивался – это однозначно», - сказал премьер-министр.
При этом он подчеркнул, что одним из результатов деятельности Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО стало то, что земли вокруг строительства Подольского моста в Киеве оказались в частных руках, что мешает строительству.
Также Н.АЗАРОВ подчеркнул, что правительство намерено в судебном порядке решить этот вопрос.
«Я считаю, что он должен ответить, например, за это решение», - сказал глава правительства.