НСК «Олимпийский» готов на 70%

Теперь общая готовность Национального спортивного комплекса «Олимпийский» в Киеве составляет 70% общего объема работ.

Об этом сообщается на официальном сайте стадиона.

«Все работы ведутся в соответствии с утвержденным детализированным графиком, выполнение которого мониторится Заказчиком на ежедневной основе», - подчеркивается в сообщении.

В частности, по ключевым позициям ситуация выглядит следующим образом: работы по обустройству помещения холодной зоны выполнены на 69%; зоны обслуживания болельщиков - 76%; VIP зоны - 64%; подземного паркинга - 41%; работы по установлению подпорных стен - 98%; строительства объездной дороги с эстакадой - 88%.

Также полным ходом идут работы по устройству инженерных систем стадиона, выполнено свыше 45% работ; работы по благоустройству территорий (35%), которое включает гранитное мощение, устройство автомобильных и пешеходных дорог, водоотвода, внешнее освещение.

Полностью выполнено застекление контура стадиона, все помещения внутри стадиона отапливаются и освещаются, что позволяет проводить отделочные и монтажные работы в зимний период без нарушения технологических процессов.

Также завершена раскладка всех элементов вантовой системы, которая будет удерживать мембранную кровлю над трибунами. Устанавливается технологическое оборудование для подъема вантовой системы. Подъем конструкции запланирован на вторую половину следующего месяца, говорится в сообщении НСК «Олимпийский».

Как сообщал УНИАН, ожидается, что строительство НСК «Олимпийский» в Киеве будет завершено в августе 2011 года.