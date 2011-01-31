В Житомире цены на недвижимость снизились на 4% - эксперт

В Житомире в январе 2011 г. цены на недвижимость снизились к декабрю 2010 г. в среднем на 4%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил житомирский эксперт по недвижимости и основатель агентства недвижимости "Актив +" Сергей ФОРЕСТ.

По его словам, "в указанном периоде тенденция к падению цен на недвижимость в среднем на 4% уже серьезно ощущается, поскольку 1-комнатные квартиры в «хрущевке» в настоящий момент можно приобрести от 24 000 до 28 000 долл., улучшенной планировки - от 28 000 до 35 000 долл., в зависимости от места расположения и состояния продаваемого объекта".

При этом С.ФОРЕСТ уточнил, что в данный момент в Житомире 2-х комнатные квартиры «хрущевки» можно купить от 32 000 до 37 000 долл., улучшенной планировки - от 36 000 до 45 000 долл. Цены на 3-х комнатные квартиры «хрущевки» колеблются от 36 000 до 45 000 долл., улучшенной планировки - от 45 000 до 70 000 долл.

С.ФОРЕСТ отметил, что "цены на недвижимость в частном секторе Житомира - весьма разнообразные". Цена частного сектора с одной комнатой с газом и водой колеблется от 15 000 до 25 000 долл., с отдельным двориком, небольшим приусадебным участком, со всеми удобствами - от 23 000 до 30 000 долл. Цена частного сектора с двумя комнатами (полдома) в приличном состоянии с участком приватизированной земли 3-5 соток - от 30 000 до 40 000 долл.

Эксперт также сообщил о цене на новострои в областном центре. По его словам, новострои в Житомире сейчас предлагают в среднем от 5 000 грн. за квадратный метр. Частный дом со всеми удобствами и приусадебным участком можно приобрести от 60 000 долл. Стоимость домов в пригороде (в радиусе 20 км от Житомира) в среднем колеблется от 15 000 до 40 000 долл. Стоимость дач с участком в ближайшем пригороде - от 5 000 до 15 000 долл. Стоимость участков в Житомире с коммуникациями - от 1 500 до 5 000 долл.. за сотку.

С.ФОРЕСТ также рассказал о ценах на аренду жилья в областном центре.

Он отметил, что "цены на аренду, в связи с повышенным спросом, немного выросли и это обусловлено, прежде всего, повышением цен на коммунальные платежи".

Так, аренда однокомнатных меблированных квартир в Житомире стоит от 1 200 до 1 500 грн., двухкомнатных - от 1 500 до 2 000 грн., трехкомнатных - от 1 800 грн. и выше.

"Хорошей ценой на аренду офисов в центре Житомира уже считается 55-70 грн. за квадратный метр", - подчеркнул эксперт.