В феврале киевляне получат новые бланки для оплаты за жилищно-коммунальные услуги

В феврале киевляне получат новые бланки счета на оплату за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП «Главный информационно-вычислительный центр».

Счета на уплату за жилищно-коммунальные услуги за январь 2011 года будут напечатаны со следующими изменениями: в счете дополнительно будет указана информация о дате оплаты за жилищно-коммунальные услуги за предыдущий месяц; будет указана общая сумма, оплаченная потребителем за ЖКУ за предыдущий месяц, и дополнительно указаны суммы по квартирным счетчикам. Также в платежке будут приведены тарифы, которые использовались при начислении суммы за каждую услугу, а также будет напечатана информация “для корректного использования переплаты”.

В ГИВЦ отмечают, что по желанию владельца лицевого счета и при наличии соответствующего заявления в жилищную организацию, в счетах, которые не вкладываются в конверты, могут печататься ФИО (фамилия, имя, отчество) потребителя.

Для обеспечения благоприятных условий оплаты жителями города за жилищно-коммунальные услуги, КП «Главный информационно-вычислительный центр» обратилось к руководству ОАО «Ощадбанк» с просьбой обеспечить максимально возможное количество рабочих мест операторов по приему коммунальных платежей в отделениях банка на период с 10 до 20 числа, а особенно 19-20 числа каждого месяца.