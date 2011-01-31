Украинцы в 2010 году оплатили ЖКУ на 96,6% – Госкомстат

Жители Украины в январе-декабре 2010 года уплатили за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 30,1 млрд. грн., что составляет 96,6% от начисленных за этот период сумм.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов самый высокий уровень расчетов за ЖКУ наблюдался в Одесской и Винницкой областях и Киеве (102-99,3%), самый низкий – в Закарпатской и Днепропетровской областях (90,1и 92,7%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в декабре т.г. увеличились на 11,2% по сравнению с декабрем 2009 года и с учетом электроэнергии (из расчета 100 кВт/ч) составили 451,4 грн.

В Госкомстате отметили, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в декабре 2010 года увеличилась на 5,5% по сравнению с ноябрем и на начало января 2011 года составила 11 млрд. 365 млн. грн. Средний срок задолженности населения за все услуги составил 4,4 месяца. Увеличение задолженности произошло во всех регионах, кроме Киева.

В частности, в декабре задолженность за три и более месяцев имели: за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 30,9% владельцев лицевых счетов, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 24%, за вывоз бытовых отходов – 21,4%, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 19,8%, за газоснабжение – 21,1%.

В январе-декабре 2010 года население оплатило за электроэнергию 7 млрд. 318,1 млрд. грн., что составляет 132,3% от начисленных за этот период сумм.

Среди регионов наивысший уровень расчетов за электроснабжение с учетом погашения долгов предыдущих периодов наблюдался в Одесской, Закарпатской областях и Севастополе (190,6-181,6%), самый низкий – в Черниговской, Сумской и Житомирской областях (77,2-88,7%). Задолженность населения по оплате за электроэнергии на начало января 2011года составила 2 млрд. 872,9 млн. грн.

В январе-декабре 2010 года население Украины заключило 96,6 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 205,3 млн. грн., а сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 190,38 млн. грн.

Справка УНИАН. Жители Украины в 2009 году оплатили за жилищно-коммунальные услуги 25,7 млрд. грн., что составляет 92,4% от начисленных за этот период сумм.