Правительство Крыма создало комиссию по ликвидации самозахватов

Совет министров Крыма утвердил состав комиссии, которая до 1 марта должна сформировать списки граждан - участников самозахватов, претендующих на землю в Симферополе или Симферопольском районе и имеющих законное право на получение участка.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на заседании Совмина АРК.

«Первая и главнейшая задача комиссии - определить до 1 марта земельный массив, соответствующий планам развития Симферополя и Симферопольского района и всем требованиям, которые предъявляются к территориям, выделяемым под жилую застройку. Там будут выделяться земельные участки для строительства жилья», - сказал премьер Крыма Василий ДЖАРТЫ.

Комиссию, в состав которой вошли чиновники Совмина Крыма, мэр Симферополя, председатели симферопольских райгосадминистрации и райсовета, представители Меджлиса крымских татар, возглавил крымский вице-премьер Георгий ПСАРЕВ.

В.ДЖАРТЫ заявил, что проблему самовольных захватов земли вокруг Симферополя нужно решать, не допуская силового противостояния.