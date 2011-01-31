Евросоюз выделит на подготовку Польши к Евро-2012 около 12 млрд. дол.

Варшава. Европейский Союз в рамках программ помощи Польши выделит на подготовку страны к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году почти 35 млрд. злотых (1$= 2,8845).

Как сообщили УНИАН в компании PL2012, которая координирует подготовку Польши к Евро-2012, средства Евросоюза будут составлять 40% всех расходов на проведение чемпионата в стране.

В компании отметили, что остальные 60% расходов - из государственного бюджета и средств четырех городов-организаторов Евро-2012.

Pl2012 сообщила, что большинство инфраструктурных проектов, среди которых строительство и реконструкция дорог, аэродромов, железных дорог, финансируются за счет государственного бюджета.

Между тем строительство стадионов в Гданьске и Вроцлаве, а также реконструкция городского стадиона в Познани на 80% финансируется за средства местных органов власти и 20% - центрального бюджета, отметили в компании.

”Исключением является лишь Национальный стадион в Варшаве, который в будущем после Евро-2012 не будет использоваться ни одной из команд лиги. Его строительство полностью финансируется за средства государственного бюджета”, - отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, по оценкам польского правительства, подготовка Польши к Евро-2012 обойдется стране почти в 90 млрд. злотых.

По расчетам польских экспертов, польский ВВП, благодаря проведению чемпионата, с 2008 по 2020 год вырастет дополнительно на 2,1%, или на 28 миллиардов злотых.