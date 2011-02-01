В Киеве с 1 марта на 5-13% вырастут тарифы на холодную воду, горячую - на 23-28%

В Киеве с 1 марта возрастут на 5-13% тарифы для населения на холодную воду и водоотвод и соответственно увеличится стоимость горячей воды и ее отвод – на 23-28% по сравнению с январскими тарифами.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие тарифы обнародованы в муниципальной газете “Хещатик” (№15 (2840)), где напечатаны приложения к распоряжению КГГот 27 января в 2011 г. №99 “Об установлении тарифов на тепловую энергию и установление тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению горячей воды исполнителям этих услуг всех форм собственности для осуществления расчетов с населением”.

Так, если владелец квартиры будет платить до 20 числа месяца, следующего за расчетным, стоимость услуги за холодное водоснабжение будет составлять 1,80 грн. за 1 кубометр и 1,38 грн. за 1 кубометр водоотвода при наличии квартирного или домового счетчика (вместе 3,18 грн.); при отсутствии средства учета тариф на холодную воду и водоотвод утвержден в размере 17,49 грн. за одного человека. Если владелец квартиры будет платить после 20 числа, то стоимость услуги за холодное водоснабжение будет составлять 1,98 грн. за 1 кубометр и 1,52 грн. за 1 кубометр водоотвода при наличии квартирного или домового счетчика (вместе 3,50 грн.), при отсутствии средства учета - 19,25 грн. на одного человека.

В настоящее время стоимость услуги за холодное водоснабжение и водоотвод при наличии квартирного или домового счетчика составляет 3,02 грн. за 1 кубометр или при отсутствии средства учета - 16,61 грн. на одного человека, следовательно, увеличение будет составлять 5%, если уплата осуществлена до 20 числа и 13% после 20-го числа.

Учитывая повышение стоимости холодной воды, с 1 марта также возрастет тариф на горячую воду, при этом тариф на отопление сохраняется на уровне, который вводится с 1 февраля (при отсутствии домовых и квартирных средств учета тепловой энергии для владельцев квартир, которые будут рассчитываться по полученным платежкам до 20 числа месяца, следующего за расчетным, будет составлять 2,91 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади в месяц, а для владельцев, которые будут платить после 20 числа, - 3,10 грн. за 1 кв.м отапливаемой площади в месяц. Следовательно, стоимость услуги на снабжение горячей воды для населения при наличии квартирного или домового средства учета горячей воды за 1 куб. м утвержден в размере 14,86 грн. (с 1 февраля с.г. этот тариф составляет 14,68 грн. ) и без счетчика – 52,01 (51,38) грн. на 1 человека в месяц, если расчет осуществлен до 20 числа месяца, а если позже – то, соответственно, тарифы будут составлять 15,89 (15,53) грн. за 1 кубометр горячей воды или 55, 61 (54,35) грн. на 1 человека в месяц. Кроме того, установлено, что за отвод горячей воды при наличии квартирного или домового средства учета горячей воды необходимо будет платить 1,38 грн. за 1 куб м, или 4,83 грн. на 1 человека в домах с централизованным водоснабжением – это тарифы при уплате до 20 числа. А после 20 числа цифры соответственно будут составлять 1,52 грн. и 5,32 грн. за 1 человека. То есть, увеличение по сравнению с тарифом, который действовал до нынешних повышений (12,46 грн. за 1 куб. м или 43,63 грн. на 1 человека в месяц до 1 февраля с.г.), учитывая суммарно снабжение и отвод горячей воды составит соответственно, 25% (до 20 числа) и 32% (после 20 числа).

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 1 февраля 2011 года началось повышение тарифов на ЖКУ для населения в соответствии с решениями НКРЭ. Также мэрия столицы подписала распоряжение о введении в действие с 1 февраля с.г. новых тарифов за содержание домов и придомовых территорий для каждого отдельно взятого жилого дома.

По данным КГГА, с февраля в связи с подорожанием горячей воды и отопления квартирная плата для киевлян повысится в среднем в 1,3 раза.