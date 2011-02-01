В Киеве в январе продано 499 квартир

В Киеве в январе этого года было продано 405 квартир на вторичном рынке и 94 – на первичном рынке.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, на вторичном рынке доля квартир эконом-класса стоимостью до 80 тыс. долл. составила 71% (на первичном рынке – 79%), бизнес-класса (стоимостью 80-150 тыс. долл.) – 19% (на первичном рынке – 13%), элит-класса (150-300 тыс. долл.) – 7% (на первичном рынке – 6%), делюкс (от 300 тыс. долл.) – 3% (на первичном рынке – 2%).

Напомним, в декабре 2010 года на вторичном рынке столицы было продано 710 квартир (в январе 2010 года - 370 квартир), на первичном – 185 квартир (в январе 2010 года – 79 квартир).

Как сообщал УНИАН, в Киеве в 2010 году количество сделок купли-продажи квартир выросло на 46,4% по сравнению с 2009 годом – до 11 752 сделок.