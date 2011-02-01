Первичка Киева подешевела в январе на 0,23%

На первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в январе 2011 года снизилась на 0,23% – до 1545 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1217 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2378 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья зафиксировано в Днепровском районе – на 0,33% (4 долл.) – до 1274 долл., Дарницком – на 0,24% (3 долл.) – до 1217 долл., Деснянском – на 0,28% (3 долл.) – до 1237 долл./кв. м, Оболонском – на 0,30% (5 долл.) – до 1606 долл., Шевченковском – на 0,18% (3 долл.) – до 1929 долл./кв. м, Подольском – на 0,14% (2 долл.) – до 1423 долл., Голосеевском – на 0,26% (4 долл.) – до 1610 долл., Печерском – на 0,24% (3 долл.) – до 2378 долл./кв. м, Соломенском – на 0,21% (3 долл.) – до 1413 долл., Святошинском – на 0,14% (2 долл.) – до 1271 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.