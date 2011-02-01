Вторичка Киева в январе подешевела на 0,35%

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в январе 2011 года снизилась на 0,35% – до 1788 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1383 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2839 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья зафиксировано в Днепровском районе – на 0,13% (2 долл.) – до 1502 долл., Дарницком – на 0,34% (5 долл.) – до 1383 долл., Деснянском – на 0,25% (4 долл.) – до 1426 долл./кв. м, Оболонском – на 0,38% (7 долл.) – до 1828 долл., Шевченковском – на 0,29% (7 долл.) – до 2312 долл./кв. м, Подольском – на 0,32% (5 долл.) – до 1629 долл., Голосеевском – на 0,34% (6 долл.) – до 1771 долл., Печерском – на 0,44% (13 долл.) – до 2839 долл./кв. м, Соломенском – на 0,43% (7 долл.) – до 1591 долл., Святошинском – на 0,49% (7 долл.) – до 1472 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в 2010 году выросла на 7,28% – до 1795 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.