В Киеве квартплата с 1 марта вырастет на 25-28%

С 1 марта с.г. для киевлян квартплата с учетом стоимости коммунальных услуг вырастет в среднем на 25-28%.

Об этом в комментарии УНИАН заявил начальник Главного управления по вопросам ценовой политики КГГА Василий ЯСТРУБИНСКИЙ.

«Если за среднестатистическую двухкомнатную квартиру площадью 46 кв. м., где проживают 3 человека, с учетом газа и электроэнергии плата составляла 432 грн. до 1 февраля, то с 1 марта будет где-то около 540 грн. Это при своевременной оплате. Это приблизительно 25%», - сказал В.ЯСТРУБИНСКИЙ, приводя в качестве примера расчеты мэрии.

Он отметил, что тариф за отопление, начиная с 1 февраля, будет составлять 3,10 грн. за 1 кв. м, тогда как до этого он был 2,26 за 1 кв. м отопительной площади (повышение на 27%); тариф на холодную воду до февраля действовал на уровне 1,62 грн. за 1 кубометр, новый тариф с 1 марта - 1,80 грн. за 1 кубометр со “скидкой” (при оплате до 20 числа – УНИАН) - 10% рост, и 1,98 грн. за 1 кубометр без нее (18%); старый тариф за водоотвод – 1,25 грн. за 1 кубометр, новый – 1,38 грн. за 1 кубометр (9%) и 1,52 грн. за 1 кубометр (18%).

Что касается горячей воды, то руководитель управления озвучил тарифы, в соответствии с которыми с 1 марта услуга повысится на 26% - из 11,75 грн. до 15,89 грн. за 1 кубометр, а со «скидкой» - на 21% - до 14,86 грн. за 1 кубометр.

Относительно новой стоимости услуг за содержание домов и придомовых территорий В.ЯСТРУБИНСКИЙ привел следующие цифры, которые говорят о среднем росте этих услуг по столице: «За квартплату – у нас средний тариф был 1,96 грн., а стал 2,88 грн., если платите до 20 числа. Это в среднем. Если после 20 числа - то 3,16 грн. Но это в среднем, потому что есть дома, где 1 грн., а есть, где 5 грн. тариф».

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 1 февраля 2011 года началось повышение тарифов на ЖКУ для населения в соответствии с решениями НКРЭ. Также мэрия столицы подписала распоряжение о введении в действие с 1 февраля с.г. новых тарифов за содержание домов и придомовых территорий для каждого отдельно взятого жилого дома.

По данным КГГА, с февраля в связи с подорожанием горячей воды и отопления квартирная плата для киевлян повысится в среднем в 1,3 раза.

Газета “Хрещатик” напечатала приложения к распоряжению КГГА от 27 января 2011 г. №99 “Об установлении тарифов на тепловую энергию и установление тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению горячей водой исполнителям этих услуг всех форм собственности для осуществления расчетов с населением”. Согласно документу, в Киеве с 1 марта вырастут на 10-18% тарифы для населения на холодную воду и водоотвод и соответственно увеличится стоимость горячей воды и ее отвод – на 23-28% по сравнению с январскими тарифами.