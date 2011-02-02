Директор «Института города»: повышение тарифов на ЖКУ в Киеве - необоснованное

Введение двухставочного тарифа при оплате жилищно-коммунальных услуг отвлекает внимание людей от главного вопроса – обоснованности самого повышения, считает директор аналитически-исследовательского центра «Институт города» Александр СЕРГИЕНКО. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Института города».

Он напоминает, что киевская власть вводит с 1 февраля двухставочные тарифы на отопление, горячую воду и квартплату – до и после 20 числа. Руководители КГГА убеждают население, что до 20 числа предоставляется скидка на 10% по квартплате и 6% - на другие услуги.

По словам А.СЕРГИЕНКО, «власть позаботилась, прежде всего, о коммунальщиках, чтобы они к 1 числу получили средства, но «забыла» о пенсионерах и работающих, которые получают пенсии и зарплаты после 20, как им успеть заплатить по уменьшенному тарифу?».

Как говорится в сообщении «Института города», на общественных слушаниях, проведенных КГГА 27 января (не до, а после принятия решения о повышении), выяснилось, что уже первая ставка тарифа, «со скидкой», покрывает расходы ЖЭКов на обслуживание, поэтому оплата по второй ставке приводит… к переплате. При этом переплаченные средства поступают не на счет плательщика, а на счет ЖЭКа, это – не заработанные им деньги за непредоставленные услуги.

«Получается, что люди, которые будут платить после 20-го, фактически будут платить пеню по квартплате в размере 10%! На сколько это отвечает законодательству, которым размер пени установлен в 0,01% – вопрос к прокуратуре Киева и Государственной инспекции контроля над ценами», – считает А.СЕРГИЕНКО.

Возникает и другой вопрос – кто будет возмещать 6%-ную скидку производителям тепловой энергии, которая возникает из-за двойной ставки тарифа? В городском бюджете компенсации такой скидки не заложены, поэтому вопрос остается без ответа.

Более того, как выяснилось в ходе общественного обсуждения, ни первая, ни вторая ставка тарифа на оплату отопления и горячего водоснабжения не покрывает расходов на их производство, другими словами «Киевэнерго» будет продолжать накапливать долги за газ через разницу в тарифах, отмечает А.СЕРГИЕНКО.

Еще одна проблема, на которую обращает внимание А.СЕРГИЕНКО, это невозможность корректных расчетов между «Киевэнерго» и ЖСК, ОСМД и другими, которые имеют счетчики тепла и горячей воды.

«Фактически никто не обратил внимания на собственно величину роста тарифов и то, как она соотносится с ростом доходов населения, – отмечает А.СЕРГИЕНКО. – Объявлено, что НКРЭ увеличило стоимость тепла на 35%, однако это – по сравнению с тарифом, который действовал лишь последние 6 месяцев прошлого года».

На самом же деле, по словам директора «Института города», предыдущие 3,5 года (с 1 декабря 2006 года до 1 июля 2010 года) стоимость одной гигакалории для населения составляла 130 грн. С 1 февраля 2011 года она вырастет до 237,70 грн. - 253,15 грн., следовательно, имеем прыжок в 1,8-1,9 раза. В то же время средняя заработная плата киевлян с 2007 до 2011 года увеличилась лишь на 20%, с 3038 до 3617 грн. «Именно для того, чтобы завуалировать неадекватный прыжок цен на жилищно-коммунальные услуги, КГГА и ввела двухставочный тариф «со скидкой», – считает А.СЕРГИЕНКО.