Коттеджи под Киевом в январе подешевели на 0,4%

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в январе 2011 года снизилась на 0,44% (4 долл.) – до 949 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 150 тыс. долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Как указывается в сообщении, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период снизилась на 0,44% (6 долл.) – до 1266 долл./кв. м при средней цене 199,3 тыс. долл. за домовладение.

В частности, в декабре средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе снизилась на 0,30% (3 долл.) – до 964 долл. за кв. м.

По данным компании, в январе снижение стоимости коттеджей зафиксировано в Бориспольском районе – на 0,27% (4 долл.) – до 1318 долл./кв. м, Киево-Святошинском – на 0,36% (5 долл.) – до 1332 долл./кв. м, Макаровском – на 0,25% (2 долл.) – до 887 долл./кв. м, Бородянском – на 0,29% (3 долл.) – до 883 долл./кв. м, Обуховском районе – на 0,49% (7 долл.) – до 1453 долл./кв. м, Переяслав-Хмельницком районе – на 0,44% (2 долл.) – до 406 долл./кв. м, Фастовском районе – на 0,22% (1 долл.) – до 487 долл./кв. м, Кагарлыкском районе – на 0,51% (3 долл.) – до 619 долл./кв. м, Вышгородском районе – на 0,59% (5 долл.) – до 917 долл./кв. м, Васильковском – на 0,63% (6 долл.) – до 907 долл./кв. м, Броварском – на 0,49% (5 долл.) – до 924 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в 2010 году выросла на 2,05% (19 долл.) – до 953 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 158,3 тыс. долл.

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не включены).