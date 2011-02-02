Объем купли-продажи жилья в Украине в 2010 году снизился на 0,5% - Минюст

В Украине количество сделок купли-продажи жилой недвижимости в 2010 году снизилось на 0,5% (около 1,5 тыс. сделок) по сравнению с 2009 годом и составило более 245,1 тысячи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

Как сообщил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ со ссылкой на статистический отчет о деятельности нотариусов в 2010 году, на протяжении 2010 года нотариусы удостоверили 224,9 тыс. договоров купли-продажи квартир и жилых домов (в 2009 году – 225 тыс. договоров).

В частности, в прошлом году было продано 20 усадеб (в 2009 г. – 38, в 2008 г. – почти 500).

По данным Минюста, в 2010 году количество договоров мены жилой недвижимости уменьшилось на 15%. Из 4720 договоров мены в 2010 году (в 2009 г. - 5505) 4335 договоров касались квартир и жилых домов, 29 – усадеб.

При этом количество удостоверенных договоров дарения, жертвования жилой недвижимости, прекращения права содержания взамен на приобретение прав на недвижимое имущество и прекращения права на алименты на ребенка в связи с приобретением права на недвижимое имущество уменьшилось на 24,5% по сравнению с 2009 годом.

В 2010 году было удостоверено 110844 таких договоров против 145381 в 2009 году.

Министр напомнил, что в 2009 году количество сделок на рынке недвижимости снизилось на 27% по сравнению с 2008 годом, а в 2008 году – снизилось почти на 20% по сравнению с 2007 годом.