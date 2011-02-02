Повышение цен на ЖКУ и газ для киевлян незаконно - НФПУ

Национальный форум профсоюзов Украины заявляет, что повышение с 1 февраля 2011 года цен на жилищно-коммунальные услуги и газ для населения Киева незаконно, поскольку сама городская власть признала, что они являются завышенными.

Об этом говорится в заявлении Национального форума профсоюзов Украины, подписанном председателем Мирославом ЯКИБЧУКОМ, переданном УНИАН.

«КГГА сама признала, что тарифы являются завышенными. Ведь, в соответствии с собственным распоряжением, до 20 числа текущего места люди должны платить за коммунальные услуги одну сумму, а после 20 – за те же услуги – на 6-10% выше. Следовательно, путаница с ценой на ту же услугу означает, что в действительности цена услуги для населения завышена», – заявляют в НФПУ.

М.ЯКИБЧУК отметил, что Киев – один из наиболее дисциплинированных городов в Украине. Более 96% киевлян оплачивают коммунальные услуги в отмеченные сроки. Следовательно, такая дифференциация тарифов в зависимости от даты уплаты является неоправданной.

«Возникает вопрос: куда пойдут эти 10%? На что они будут расходоваться и кто их будет контролировать? Этот вопрос требует исчерпывающих объяснений со стороны киевской власти», – считает он.

По словам М.ЯКИБЧУКА, НФПУ обратился с запросом в КГГА с требованием обосновать логику этого повышения. В случае, если ответа не будет, НФПУ намерен обратиться в суд.

Кроме того лидер НФПУ подчеркнул, что установление срока оплаты за коммунальные платежи за газ и тепло именно до 20 числа каждого месяца является проявлением неуважения к тем категориям работников, – в частности, врачам, учителям, госслужащим, военным и пенсионерам, которые получают зарплату после 20 числа. Следовательно, постоянно будут попадать в категорию тех, кто должен платить на 10% больше.

Поэтому, отмечают в профсоюзах, если уже и вводить такую «дифференциацию» тарифов, то конечные сроки уплаты за коммунальные услуги по меньшей цене должны быть, по крайней мере, до 25 или 30 числа.

Как сообщалось, Киевская городская государственная администрация 27 января 2011 года выдала распоряжение, согласно которому вводятся дифференцированные тарифы за одни и те же услуги, оплаченные до и после 20-го числа текущего месяца. Новые тарифы вводятся с 1 февраля 2011 года.