Кабмин делает все, чтобы остановить строительство у метро "Театральная" - Тихонов

Кабинет министров Украины делает все, чтобы остановить скандальное строительство торгово-офисного центра рядом со станцией метро «Театральная» в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктор ТИХОНОВ.

"Там все оформлено законно. Тем более, прошло уже восемь лет с тех пор, как это было оформлено. Конечно, мы делаем все, чтобы остановить это строительство, оно там совершенно не нужно. Умом мы это понимаем. Но сделать это не так просто. Закон на стороне тех, кто имеет документы на это строительство", - сказал В.ТИХОНОВ.

Также он сообщил, что в буферной зоне вокруг Софии Киевской не будет строек.

"Что касается Софии, там все будет в порядке и больше не будет никаких застроек. Мы следим за каждым квадратным метром земли", - подчеркнул он.

Справка УНИАН. Уже 5 лет киевляне требуют отменить разрешение на строительные работы на улице Богдана Хмельницкого, 7, и ввести мораторий на застройку центра города.

В 2007 году строительство в районе станции метро "Театральная" было признано опасным для метро. После этого Киевсовет отменил свое предыдущее решение о землеотводе, но застройщик с этим не согласился и обжаловал его в суде.

Строительство возле ст. метро “Театральная” возобновилось в начале декабря 2010 года и продолжается круглосуточно.

8 декабря 2010 г. председатель КГГА Александр ПОПОВ в интервью журналистам заявил, что намерен изучить конфликтную ситуацию со строительством возле станции метро “Театральная”.