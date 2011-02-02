Решение проблемы самозахватов привлечет инвесторов в Крым – эксперт

Решение проблемы самовольного захвата земли в Крыму может способствовать привлечению инвесторов на полуостров.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал президент "Центра социально-консервативной политики" ("ЦСКП") Юрий ЛИПЧЕВСКИЙ во время «круглого» стола на тему "Экономические перспективы Крыма".

"Решительные действия правительства (Крыма - УНИАН) по решению этого вопроса будут одним из штрихов, одним из шагов по привлечению реального инвестора. Люди готовы вкладывать деньги в спокойные регионы с четкими правилами", - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Республиканского комитета по земельным ресурсам Крыма, общая площадь самовольно занятой земли в регионе составляет более 3 тыс. га.

1198 га захвачено в Симферопольском районе, 451,88 га - в Судакском, 364,77 га в Симферополе, 310,56 га - в Алуштинском, 238,24 га в Ленинском, 243 га - в Феодосийском, 144,646 га - в Ялтинском, 40,3 га - в Евпатории, 9,6 га в Бахчисарайском районе.

Совет министров Крыма 31 января утвердил состав комиссии, которая до 1 марта должна сформировать списки граждан – участников самозахватов, претендующих на землю в Симферополе или Симферопольском районе и имеющих законное право на получение участка, и определить массив под жилую застройку.