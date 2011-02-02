Первичный рынок жилья Харькова достиг ценового дна - застройщик

Директор «Макрокап Групп» (Харьков) Дмитрий КУТОВОЙ считает, что цены на жилье на первичном рынке Харькова в 2010 году достигли своего дна.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«При небольшом объеме сделок цены на протяжении года держались примерно на одном уровне. Это говорит о том, что они достигли нижнего предела, и что застройщики балансируют на грани рентабельности. Ценовая картина отражает факт стагнации, в которой пребывал рынок в прошлом году», - сказал он.

По данным компании, средняя цена 1 кв. м жилья эконом-класса за 2010 год снизилась на 5,1% (294 грн) – с 5808 грн. до 5514 грн., «бизнес-класса» - снизилась на 2,4% (230,5 грн.) - с 9614 грн. до 9383,5 грн, а стоимость жилья премиум-класса выросла на 3,8% (563,5 грн.) - с 14750 грн. до 15313,5 грн.

По прогнозам Д.КУТОВОГО, в этом году стоит ожидать увеличения количества сделок и незначительного роста цен во всех сегментах жилья на первичном рынке Харькова.

По его мнению, это произойдет из-за дефицита первичного жилья в высокой стадии строительной готовности, который будет постепенно подталкивать рост цен.

Кроме того, для инвесторов важным сигналом станет снижение ставок по банковским депозитам. «У малого и среднего бизнеса, по большому счету, есть всего две альтернативы для инвестирования свободных средств: банковский депозит и недвижимость. Снижение процентов по депозитам автоматически приведет к увеличению вложений в рынок недвижимости, тем более, что цены здесь сейчас достигли своего дна», - отметил он.

Глава «Макрокап Групп» оценивает как оптимистический фактор для рынка наличие у банков избыточных финансовых ресурсов. «Утечка части этих ресурсов в сегмент недвижимости неизбежна, и я уверен, что в 2011 году будут наконец-то созданы условия для реализации новых проектов с применение механизмов проектного финансирования», - считает Д.КУТОВОЙ.

Он подчеркнул, что речь не идет о полном восстановлении рынка в 2011 году, поскольку до сих пор неясно, как и когда полноценно заработают ипотечные механизмы, а также непонятна судьба законопроекта о регулировании градостроительной деятельности, который регламентирует отношения застройщиков с органами государственной власти, местного самоуправления и естественными монополистами.

Справка УНИАН. «Макрокап Групп» (Makrocap Group, Харьков) – девелоперский холдинг, предоставляющий услуги в сфере девелопмента, от разработки концепций и проектирования до строительства и управления готовыми объектами недвижимости различного типа. Группа также реализует проекты во Львове, Одессе, Крыму и в украинских Карпатах. История группы началась в 1997 году с создания ООО «Макрокап Девелопмент Украина» (МКДУ).