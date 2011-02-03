В Кировограде тарифы на тепло покрывают лишь половину себестоимости услуги – ТКЭ

В Кировограде тарифы на услуги теплоснабжения для населения покрывают лишь 52-54% их себестоимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили руководители ДП «Кировоградтепло» ООО «ЦНТИ УНГА» Андрей КАРАУШ и КП «Теплоэнергетик» Ростислав КЛОКОВ на аппаратном совещании у городского председателя.

По их словам, задолженность перед газовиками образовались по ряду объективных причин. Как объясняют тепловики, стоимость газа выросла еще в августе прошлого года, а тарифы на тепло для потребителей НКРЭ откорректировала лишь в конце декабря. Часть местных жителей, проживающих в домах, не оборудованных счетчиками, по новому тарифу начнут платить только в феврале 2011 года. Также директора теплоснабжающих предприятий жалуются на проблемы с возмещением государством разницы в тарифах и себестоимости услуг.

По мнению мэра Кировограда Александра САИНСУСА, теплоснабжающие предприятия недостаточно активно работают с должниками. Задолженность потребителей перед ДП «Кировоградтепло» (обеспечивает теплом две трети населения города) составляет около 16 млн. грн.

По информации Кировоградской ОГА, с начала года по 25 января 2011 года предприятия коммунальной теплоэнергетики области потребили природного газа на 26 млн. грн., а оплатили лишь 6,8 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, компания «Газ Украины» предупредила областные газоснабжающие компании о необходимости отключить 12 предприятий коммунальной теплоэнергетики за долги за потребленное топливо. В списке таких предприятий значится ДП «Кировоградтепло».